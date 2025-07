Il professor Paolo Carbone dell’Università di Perugia a Lisbona per l’IEEE Convene 2025: “Ricerca, dialogo e ispirazione per il futuro delle comunità scientifiche”

Il professor Paolo Carbone, docente dell’Università degli Studi di Perugia, partecipa in questi giorni a IEEE Convene 2025, prestigioso evento internazionale in corso a Lisbona, dedicato all’innovazione, alla cooperazione scientifica e al futuro delle comunità accademiche e professionali.

Un’occasione strategica per confrontarsi con colleghi e ricercatori da tutto il mondo, condividere progetti, visioni e prospettive in un momento storico in cui la collaborazione internazionale è più che mai cruciale.

«Un’ottima occasione per incontrare colleghi da tutto il mondo, confrontarsi su ricerca e futuro delle comunità scientifiche» – ha dichiarato il professor Carbone, sottolineando il valore umano e professionale di questa esperienza.

L’atmosfera unica di Lisbona fa da cornice ideale all’evento. «Lisbona è una città ricca di storia, energia e bellezza, che si intrecciano perfettamente con lo spirito dell’IEEE Convene», ha aggiunto il docente perugino, pronto a rientrare con nuove idee, connessioni e ispirazioni da mettere a frutto nell’ambito universitario e della ricerca.

La partecipazione del professor Carbone rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno dell’Ateneo di Perugia nella promozione della ricerca d’eccellenza e delle relazioni internazionali, contribuendo attivamente al dialogo globale su scienza, innovazione e sviluppo sostenibile.