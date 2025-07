Torna mercoledì 20 agosto 2025 “Masserie sotto le Stelle”: il tour segreto tra antiche bellezze e gusto genuino

Taranto. Musica, cibo, masserie misteriose: l’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia torna a “giocare” con l’agricoltura locale per scoprirne le eccellenze.

Un territorio che si svela, anche agli occhi di chi ci vive: è il piccolo miracolo che ogni anno compie “Masserie sotto le stelle”, rinomato evento estivo giunto ormai alla sua 12esima edizione, che quest’anno si svolgerà il prossimo 20 agosto in provincia di Taranto.

Gli ingredienti di questo evento sono pochi, ma dal sapore intenso: un tour segreto in pullman toccando alcune tappe del Tarantino la cui ubicazione è informazione nota a pochi addetti, sfiziose degustazioni a chilometro zero, una cena tipica nell’ultima masseria visitata e musica dal vivo sotto le stelle.

Un format consolidato, insomma, a metà strada tra la festa rurale e il gioco di società, che negli anni ha raccolto un interesse crescente da parte di tanti turisti e numerosi cittadini, non solo di Castellaneta, il quartier generale dell’evento, ma dell’intero arco ionico occidentale.

A farsi coinvolgere ogni estate dal “gioco” della Cia sono soprattutto gli abitanti del territorio, che si ritrovano stupiti di fronte alla meraviglia delle masserie storiche, dei siti produttivi, degli agriturismi che operano spesso senza che loro, purtroppo, ne abbiano piena contezza.

Uno stupore che aumenta poi se gli occhi sono quelli del visitatore venuto da lontano: mischiandosi al resto del gruppo, infatti, il turista trova ogni volta conferma del fatto che l’agricoltura qui in Puglia abbia ancora molto da dire e rappresenta anche un’esperienza turistica coinvolgente, da vivere intensamente e raccontare una volta tornati a casa.

Quest’anno, come detto, la 12esima edizione di Masserie sotto le Stelle si svolgerà mercoledì 20 agosto ma la macchina organizzativa è già partita da un bel po’ e in questi giorni vive addirittura la fase finale: si partirà in pullman alle ore 16:00 da Castellaneta Marina (piazza Kennedy) e da Castellaneta (piazzale stadio).

I partecipanti trascorreranno una piacevole serata immersi nella natura, assaporando i valori autentici della vita agreste, alla scoperta dei tesori della terra e degustando piatti tipici della tradizione, allietati da particolari intrattenimenti musicali.

Per ulteriori informazioni e per prenotare (i posti sono chiaramente limitati) è possibile chiamare in orari di ufficio ai numeri 099 6419807 / 099 2224065 / 099 6419802 / 099 2231903, oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

L’iscrizione dà diritto al tour guidato nelle masserie del Tarantino con sfiziose degustazioni e alla grande cena finale sotto le stelle con musica dal vivo.

Saranno servite solo pietanze della tradizione: antipasti, primo piatto, secondo, contorni, frutta e dolci rigorosamente preparati con ingredienti genuini e prodotti d’eccellenza del comparto agroalimentare ed enogastronomico territoriale, dai profumi inconfondibili e dal gusto unico della cucina mediterranea.

Insomma, anche quest’anno l’agosto tarantino brillerà per un evento unico nel suo genere; il gradimento e la longevità di Masserie sotto le Stelle sono la prova evidente di come sia indispensabile investire nella conoscenza del settore, anche per smontare quella narrazione errata che vorrebbe il territorio ionico a esclusiva vocazione industriale.

L’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia ci prova ogni anno e ogni anno riesce a cogliere nel segno. Tra mistero e gusto, il successo di Masserie sotto le Stelle non è affatto un segreto.