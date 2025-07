Estate intensa per Pino Cinquegrana tra premi, libri e dirette internazionali

Sarà un agosto ricco di appuntamenti per l’antropologo, scrittore, docente, speaker e conferenziere Pino Cinquegrana, figura di riferimento nel panorama culturale calabrese e internazionale. Un calendario fitto di eventi lo vedrà protagonista in diversi contesti tra il 4 e il 29 agosto, con interventi di spessore che spaziano dall’antropologia all’emigrazione, fino alla promozione della cultura mediterranea.

Si comincia il 4 agosto a Vibo Valentia, dove, in qualità di presidente del dipartimento Cultura di Filitalia International (Chapter Vibo Valentia), Cinquegrana guiderà il prestigioso “Hero Award”, che si terrà presso il Liceo Capialbi.

Il 7 agosto, dalle ore 7:30 alle 8:00, sarà ospite in diretta nazionale ed europea del programma “Notizie Oggi” condotto da Massimo Martire, in onda su Canale Italia. Un intervento televisivo di rilievo, che porterà i temi della cultura, dell’identità e dell’impegno civile calabrese all’attenzione del grande pubblico.

Il 9 agosto sarà a Maierato, ospite del Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), per presentare il volume di lettura antropologica “I Quaderni di Nonna Pina” di Maria Antonietta Silvaggio. Un testo che intreccia memoria, cultura popolare e riflessione sui saperi delle generazioni passate.

Il 10 agosto, ancora a Maierato, prenderà parte al Premio “Orgoglio Maieratano” per presentare il volume “Il sogno americano”, dedicato all’esperienza dell’emigrazione calabrese. Insieme a lui interverranno il prof. Antonio Viscomi (Università Magna Graecia di Catanzaro), il prof. Pasquale Nestico (Jefferson University, USA) e il giornalista Nicola Pirone, coautore del volume.

Sempre il 10 agosto, a partire dalle ore 23, sarà in collegamento in diretta con New York per una trasmissione condotta dal giornalista Attilio Carbone, a testimonianza del respiro internazionale delle attività di Cinquegrana.

Il 12 agosto sarà tra i protagonisti del Premio Internazionale “Francavilla Angitola – Città del Drago”, in programma alle ore 20:30 nella suggestiva cornice del comune vibonese, noto per la sua attenzione alla valorizzazione della cultura e dell’identità mediterranea.

Il 13 agosto, nella Chiesa di Santa Maria della Pietà di Maierato, relazionerà sulla figura di San Rocco, santo particolarmente venerato nella tradizione popolare e oggetto di studi e ricerche nell’ambito dell’antropologia religiosa.

Dopo una breve pausa, il 23 agosto riprenderà la sua attività pubblica con un atteso intervento sulla Dieta Mediterranea, uno dei temi a lui più cari, che lo ha visto protagonista in numerosi convegni e progetti di divulgazione.

A chiudere il mese, il 29 agosto, Pino Cinquegrana sarà a Vibo Marina, nella zona porto, insieme al giornalista Nicola Pirone, per una nuova presentazione del libro Il sogno americano. Un’ulteriore occasione per riflettere sul tema dell’emigrazione e sul legame indissolubile tra identità e memoria storica.

Un’estate che conferma il ruolo di Pino Cinquegrana come ponte tra saperi antichi e nuove prospettive culturali, tra territorio e mondo, in un continuo dialogo tra passato e presente.