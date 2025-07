Grimaldi Enoica Co-Wine Festival: il 10 e 11 agosto il Savuto si fa vino, racconto e comunità

Il 10 e 11 agosto 2025 il borgo di Grimaldi, in provincia di Cosenza, diventa la casa del vino calabrese con la prima edizione del Grimaldi Enoica Co-Wine Festival, un evento che punta a trasformare la degustazione in un’esperienza condivisa, fatta di dialoghi, relazioni, emozioni.

Due giorni nel cuore del Savuto, per raccontare – con i calici e con le parole – l’anima vitivinicola della Calabria. Un progetto innovativo che mette al centro il valore della narrazione collettiva, coinvolgendo sommelier professionisti, giornalisti enogastronomici, wine critic, produttori e semplici appassionati.

Un salotto diffuso tra le vie del paese, tra il convento, le piazze e le cantine, in cui il vino non è solo da assaggiare ma da conoscere, ascoltare, raccontare.

Tra gli ospiti più attesi Luca Gardini, Miglior Sommelier del Mondo 2010 e Best Italy Wine Critic of the World 2022, curatore di guide prestigiose come “I 1000 Vini d’Italia” e la “Guida ai Ristoranti d’Italia” de L’Espresso. Con lui, il giornalista e sommelier Luca Grippo, e una rete di professionisti della comunicazione del vino pronti a confrontarsi in talk, seminari e momenti di confronto.

“Il Festival nasce con un’idea ben precisa: raccontare insieme, senza steccati, l’identità vitivinicola della Calabria. Non un evento per pochi, ma una festa di tutti, guidata da professionisti e animata dalla passione per il nostro territorio”, spiegano gli organizzatori. “Un’occasione per brindare alla bellezza, alla cultura e al futuro del vino calabrese”.

Il Grimaldi Enoica Co-Wine Festival non è una classica rassegna enologica, ma una vera e propria piazza del vino, dove le bottiglie si raccontano attraverso la voce dei sommelier, ma anche con la musica, le parole, le emozioni di chi il vino lo vive e lo ama.

In programma anche la Wine Pop Night, serata speciale tra musica, brindisi e convivialità, e una serie di eventi tra spiritualità e gusto che si snoderanno tra convento, colline e scorci storici.

Partner dell’iniziativa sono il Comune di Grimaldi, la Regione Calabria, il brand territoriale Calabria Straordinaria, Arsac e Città del Vino.

Tutti i dettagli del programma saranno resi noti nei prossimi giorni. Intanto, Grimaldi si prepara ad accogliere il suo pubblico migliore: chi ama il vino e vuole viverlo come un’esperienza autentica.