Pizzo, lo storico Antonio Montesanti lancia un appello: “Salviamo la Chiesetta di Piedigrotta prima che sia troppo tardi”

Dopo la messa in onda del servizio Mediaset su Studio Aperto Mag e Video di Rete 4, che ha mostrato al grande pubblico tutta la suggestiva bellezza della Chiesetta di Piedigrotta, lo storico Antonio Montesanti (intervistato nel servizio realizzato dalla redazione di Mediaset) torna sull’argomento con un accorato appello: “È bellissima, ma si sta sgretolando nel silenzio. Serve un intervento urgente per salvarla”.

Attraverso un post social, Montesanti ha voluto ribadire l’urgenza di un’azione concreta per preservare il celebre sito scolpito nella roccia, simbolo identitario della città di Pizzo e attrazione di richiamo internazionale. “Rimango sul pezzo – scrive – la chiesetta ed il servizio realizzato da Mediaset per farla ammirare al mondo. Io però ne riparlo per sollecitarne il recupero”.

La chiesetta, scavata nella pietra tufacea a pochi metri dal mare, è nota per i suoi gruppi statuari che rappresentano scene sacre, realizzati a partire dal XVII secolo da artisti locali e successivamente ampliati nel tempo. Ma oggi quelle stesse statue rischiano di scomparire lentamente, corrosi dall’umidità e dalla mancanza di interventi strutturali di conservazione.

“È bellissima anche mentre i gruppi statuari si frantumano silenziosamente – osserva Montesanti – ma se riusciamo tutti insieme a sollecitare un intervento utile a frenare questo brutto problema, avremo contribuito a mantenerla bellissima anche per le future generazioni”.

L’appello dello storico si unisce a quello di molti cittadini e operatori culturali che da tempo chiedono una maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso questo patrimonio fragile ma straordinario. L’auspicio è che la visibilità offerta dai media nazionali possa fungere da catalizzatore per un progetto serio di restauro e valorizzazione.

Un monumento unico nel suo genere, la Chiesetta di Piedigrotta merita più di un semplice sguardo di stupore: merita impegno, cura e rispetto.