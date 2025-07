Qualità della vita in Italia per la terza età: dove si vive meglio?

Quando si parla di qualità della vita per la terza età in Italia, ci si riferisce a un concetto complesso e sfaccettato che non riguarda solamente l’assistenza sanitaria o le pensioni, ma include anche fattori come la socialità, la sicurezza, l’accessibilità dei servizi e il benessere psicofisico dei nostri cari.

Proprio per questo, chi si occupa di assistenza anziani a Venezia sa bene quanto sia importante considerare ogni aspetto per garantire serenità a chi ha superato i 65 anni.

Benessere e longevità: perché l’Italia è tra i Paesi più longevi

L’Italia si conferma da decenni come uno dei Paesi con la popolazione più longeva al mondo: secondo dati recenti, l’aspettativa di vita supera gli 84 anni per le donne e si attesta intorno agli 80 anni per gli uomini; un risultato che riflette sia l’alimentazione tipica mediterranea sia la cultura familiare che pone l’anziano al centro della vita sociale.

Tuttavia, vivere a lungo non equivale automaticamente a vivere bene: infatti la qualità della vita nella terza età dipende anche dall’accesso a strutture sanitarie adeguate, dalla possibilità di muoversi in modo indipendente e di avere relazioni sociali significative; ecco appunto che numerose ricerche internazionali sottolineano come il rischio di isolamento sia uno dei principali fattori che riducono il benessere psicologico e fisico negli over 70.

Per esempio, in alcune regioni del Sud Italia, la forte rete familiare compensa la mancanza di servizi strutturati, mentre in molte città del Nord le amministrazioni puntano a costruire contesti urbani più accessibili, con panchine, marciapiedi ampi e trasporti agevolati per gli anziani; ciò dimostra come la qualità della vita per la terza età non sia un dato univoco ma una combinazione tra servizi, cultura, ambiente e relazioni.

Le migliori regioni italiane per vivere la terza età

Secondo ricerche condotte da centri studi demografici italiani ed europei, le regioni che offrono la migliore qualità della vita per gli anziani sono il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna e il Veneto; queste aree sono accomunate da un elevato livello di servizi socio-sanitari, da città ben organizzate e da un basso tasso di criminalità che favorisce il senso di sicurezza.

In Trentino-Alto Adige, ad esempio, oltre alla bellezza paesaggistica che garantisce aria pulita e attività fisica all’aperto, esiste un sistema di trasporti integrato che consente anche agli anziani che non guidano più di spostarsi senza difficoltà; questo si traduce in un miglioramento del tono dell’umore e in una maggiore indipendenza quotidiana.

In Emilia-Romagna, la tradizione di welfare regionale garantisce servizi domiciliari e assistenziali diffusi: questo permette a molti anziani di continuare a vivere nella propria casa anche in caso di non autosufficienza parziale, grazie all’assistenza infermieristica e alla presenza di operatori socio-sanitari formati e reperibili con facilità.

Il Veneto, infine, è una delle regioni con la più alta aspettativa di vita e con servizi territoriali molto sviluppati; Venezia, ad esempio, è un contesto particolare: sebbene la conformazione urbanistica possa sembrare ostica per chi ha difficoltà motorie, molte zone della terraferma e città limitrofe sono considerate a misura di anziano grazie alle infrastrutture sanitarie di prossimità e alle numerose attività ricreative e culturali pensate proprio per chi desidera coltivare interessi anche dopo la pensione.

Salute, socialità e cultura: i tre pilastri della qualità della vita

La salute resta un fattore imprescindibile per garantire la qualità della vita nella terza età; tuttavia, senza socialità e stimoli culturali, il benessere psico-fisico rischia di diminuire progressivamente: diversi studi evidenziano come la partecipazione ad attività di gruppo, corsi di aggiornamento o eventi culturali contribuisca a ridurre l’incidenza di demenza senile e depressione, mantenendo attiva la mente e migliorando la percezione di sé.

In alcune città italiane, come Bologna, sono stati attivati progetti comunali per incentivare corsi di pittura, ginnastica dolce, lettura e gruppi di ascolto per anziani: queste iniziative sono fondamentali perché, oltre a offrire compagnia, consentono di rafforzare il senso di comunità che è spesso ciò che manca con l’avanzare dell’età e la riduzione del lavoro come strumento di socialità.

Un altro esempio positivo arriva dalle zone lacustri della Lombardia, dove molti comuni hanno sviluppato piani di urbanistica inclusiva creando percorsi pedonali protetti e parchi attrezzati, pensati per favorire l’attività fisica a ogni età; non bisogna dimenticare, infatti, che la possibilità di fare una semplice passeggiata in sicurezza è un indicatore chiave della qualità della vita per chi ha superato i 70 anni.

Il nostro Paese è a misura di terza età?

In conclusione, l’Italia rimane uno dei Paesi migliori al mondo per la terza età, grazie alla combinazione di clima mite, alimentazione sana e cultura della famiglia che offre un sostegno spesso irrinunciabile; tuttavia, le differenze tra regioni e città restano marcate e non si può parlare di una qualità della vita uniforme per tutti gli anziani.

La sfida futura sarà quella di creare un sistema più equo, in grado di offrire a chiunque, ovunque viva, servizi assistenziali, sanitari e culturali adeguati alle proprie esigenze: vivere bene la terza età non significa solo ricevere cure, ma avere la possibilità di continuare a scegliere come trascorrere il proprio tempo, coltivando interessi, relazioni e passioni che rendono la vita degna di essere vissuta, anche quando il corpo rallenta ma la mente resta curiosa e viva.