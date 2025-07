Libritalia, la casa editrice che restituisce agli autori il pieno controllo del proprio libro

In un panorama editoriale sempre più concentrato nelle mani di pochi grandi gruppi, Libritalia si impone come un’alternativa concreta per autori emergenti e scrittori indipendenti. Con sede online all’indirizzo www.libritalia.net, il progetto rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore della stampa e pubblicazione libraria in Italia. Un mix ben calibrato tra casa editrice indipendente e service editoriale professionale che, negli ultimi anni, ha saputo conquistarsi uno spazio significativo nel cuore degli amanti della scrittura.

Fondata oltre 20 anni fa, Libritalia ha scelto una strada controcorrente: offrire agli scrittori la possibilità di pubblicare le proprie opere mantenendo il 100% dei diritti e decidendo in autonomia i contenuti, la veste grafica e la diffusione. Una filosofia che ha intercettato i desideri di tanti aspiranti autori, ma anche di professionisti, artisti, poeti, storici locali e intellettuali che vogliono portare alla luce progetti editoriali fuori dai circuiti mainstream.

Il funzionamento è semplice e trasparente. Sul sito è possibile ottenere in pochi click un preventivo di stampa, caricare il file in formato PDF e ricevere assistenza per l’editing, l’impaginazione, la copertina e persino la promozione del volume. A seconda delle esigenze, si può scegliere tra la semplice stampa conto terzi e una pubblicazione con codice ISBN, distribuzione su store online e presenza nei cataloghi librari. I titoli targati Libritalia compaiono infatti su portali come IBS, Feltrinelli, Unilibro, Hoepli e Librerie.coop, garantendo una vetrina nazionale anche ai progetti nati dal basso.

Ma Libritalia non è solo un’officina tecnica: è anche una vera e propria casa editrice con una propria linea editoriale. Nel suo catalogo trovano spazio romanzi, poesie, saggi, libri per l’infanzia, graphic novel, pubblicazioni a tema storico e spirituale. Tra i titoli recenti figurano “Donne di carta. Scrittrici e personaggi letterari femminili in Calabria”, “Ghost Town” – graphic novel bilingue – e la guida-gioco per bambini “Il mio primo libro. Scrivi e colora”. Particolare attenzione è riservata alle culture locali e al patrimonio immateriale italiano, con volumi dedicati alla memoria dei paesi, ai dialetti e alle tradizioni popolari.

Non mancano le collaborazioni con scuole, enti culturali e manifestazioni editoriali. Libritalia è stata espositore ufficiale alla fiera “Più Libri Più Liberi” e continua a promuovere progetti di lettura nelle regioni del Sud, in particolare in Calabria e Sicilia, dove la casa editrice ha consolidato un importante radicamento territoriale.

In un’epoca in cui il libro sembra dover combattere contro il dominio del digitale, Libritalia scommette sulla carta, sull’autenticità delle storie e sulla forza della parola scritta. Una sfida che parla di democrazia culturale, di libertà di espressione e di una editoria più inclusiva. Per molti autori, è il punto di partenza verso un sogno che diventa realtà: vedere il proprio libro stampato, letto, condiviso.

Perché ogni libro ha diritto di esistere. E ogni autore ha il diritto di essere ascoltato.