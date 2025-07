Il 9 agosto Pizzo diventa il cuore del gusto italiano: una serata tra mare, sapori e cultura

Il prossimo 9 agosto, la suggestiva cittadina di Pizzo, affacciata sul mare della Calabria, si trasformerà nel cuore pulsante del gusto italiano. Una serata speciale, pensata per celebrare l’eccellenza dell’enogastronomia nazionale, porterà nella perla del Tirreno chef da tutta Italia, prodotti d’eccellenza, musica dal vivo e racconti che intrecciano sapori e tradizioni.

L’evento – unico nel suo genere – è molto più di una semplice manifestazione gastronomica: è un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale alla scoperta dell’Italia più autentica. Una vetrina di qualità che, in un solo luogo e in una sola notte, unisce i profumi della cucina d’autore, la passione dei produttori locali e la bellezza di uno dei borghi più affascinanti del Sud.

A fare da palcoscenico a questo grande appuntamento sarà il centro storico di Pizzo, con le sue piazze panoramiche, i vicoli pieni di storia e il celebre affaccio sul mare. Un’atmosfera magica che si arricchirà grazie alla presenza di rinomati chef, pronti a esibirsi in showcooking dal vivo, proponendo piatti che raccontano i territori d’origine e reinterpretano in chiave contemporanea la tradizione italiana.

Non mancheranno degustazioni, laboratori per adulti e bambini, esposizioni di prodotti tipici e momenti musicali capaci di creare un legame tra le culture regionali. Ogni partecipante potrà assaporare il meglio delle cucine italiane, scoprendo nuove storie dietro ogni piatto, dietro ogni ingrediente.

L’iniziativa, patrocinata da enti locali e organizzata con il supporto di realtà imprenditoriali del settore agroalimentare, punta anche a rafforzare il legame tra turismo e territorio, valorizzando le identità locali e l’artigianalità italiana come motori di sviluppo sostenibile.

Pizzo, già famosa per il suo celebre tartufo e per la bellezza del suo castello aragonese, si prepara così ad accogliere turisti, appassionati e curiosi per una notte in cui gusto, cultura e bellezza si fonderanno in un’esperienza indimenticabile.

Appuntamento, dunque, al 9 agosto: Pizzo vi aspetta per vivere insieme il sapore autentico dell’Italia.