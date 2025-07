“Breve Ma Intenso”: l’anima di Catania, la forza di un Colonnello e la passione di una Regista

“Dietro ogni medaglia c’è una ferita.

Dietro ogni uniforme, un cuore che batte in silenzio. E dietro il silenzio, un amore che chiede di essere vissuto.”

Dopo il successo internazionale del docufilm “Paolo Vive“, omaggio al Giudice Paolo Borsellino, la scrittrice e regista siciliana Debora Scalzo torna in libreria con il suo attesissimo ottavo romanzo, BREVE MA INTENSO (Santelli Editore). Un’opera di fantasia profonda, intensa e necessaria, già disponibile in tutte le librerie italiane e online.

“Breve ma intenso” è più di una storia d’amore: è un inno alla fragilità nascosta dietro l’autorità, un viaggio che attraversa emozioni, paure e rinascita. Ambientato tra Catania (città dove nasce la storia), per poi viaggiare tra Milano, Parma, Parigi e New York, il romanzo rende omaggio all’Arma dei Carabinieri, ma soprattutto all’uomo che vive dietro quella divisa.

Protagonista della storia è Salvatore, Colonnello e Comandante dai principi incrollabili, segnato da un passato che lo ha reso inflessibile e silenzioso. Al suo fianco, Debora, Regista Cinematografica carismatica, libera e indomabile, capace con la sua anima viva di risvegliare in lui emozioni che credeva ormai sepolte. Li separano vent’anni di differenza, li unisce una verità: non si può comandare il cuore.

È una storia d’amore che non nasce in un luogo, ma in uno sguardo. Che non chiede permesso, ma pretende ascolto. Che non si piega al tempo, alle regole o alla distanza. Un legame fatto di silenzi condivisi, di battiti rubati e di scelte che costano. Un amore che sfida le convenzioni, che arde dietro le medaglie, che si nasconde nei corridoi del dovere ma esplode nel segreto di due anime affamate di verità. Quando i loro occhi si incontrano, tutto cambia. E nulla sarà più come prima.

“Ho scritto questo romanzo con l’urgenza del cuore. Volevo raccontare l’uomo oltre la divisa, con i suoi limiti, le sue paure, la sua bellezza. Salvatore è un personaggio che rappresenta tanti uomini che ho conosciuto: forti fuori, ma vulnerabili dentro. Debora lo ama senza chiedere nulla, come si amano le anime complicate.” – Debora Scalzo

La prefazione del romanzo è firmata da Simone Montedoro, celebre attore italiano noto per il ruolo del Capitano Tommasi nella fiction RAI Don Matteo, oggi Colonnello nella nuova stagione.

“Quando Simone ha letto il manoscritto e ha accettato di scrivere la prefazione, ho provato una forte emozione. È un amico vero e un artista che stimo profondamente.” Debora Scalzo

La prima presentazione ufficiale del romanzo, moderata dal Giornalista Lucio Di Mauro, si terrà venerdì 18 luglio 2025 alle ore 17:00 presso la sede della Catania Film Commission – Biblioteca Vincenzo Bellini. Il romanzo è disponibile in tutte le librerie italiane dal 6 luglio, in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, e sarà distribuito a livello internazionale da ottobre 2025, con la prima tappa a Montréal (Canada), presso la Casa d’Italia. Debora Scalzo sarà ospite speciale alla presenza delle più alte istituzioni canadesi e italo-canadesi, nonché ospite d’onore al Gala “Dancing Among The Stars” in sostegno dell’Ospedale St-Mary’s di Montréal.

Un evento prestigioso che riunisce celebrità, medici, imprenditori e rappresentanti istituzionali canadesi per sostenere la ricerca e l’innovazione in ambito sanitario, ideato da Rosa Di Paolo, Ambasciatrice di After Breast Cancer.

In parallelo è già al lavoro sulla pre-produzione del film Oltre la Divisa, le cui riprese inizieranno entro la fine dell’anno tra Catania, Lugano e San Paolo (Brasile), in collaborazione con Catania Film Commission, Sicilia Film Commission, Desca Production, Santelli Pictures, e Cinergi Pictures (USA), casa di produzione americana di celebri film come Evita con Madonna, Die Hard con Bruce Willis, The Infiltrator, Miss Sloane e The Idea of You con l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway. Il film uscirà anche negli Stati Uniti con il titolo Beyond the Uniform.

Per questo percorso umano e professionale, si preannunciano prestigiosi premi legati all’impegno civile e culturale di Debora Scalzo, sempre vicina al mondo delle forze dell’ordine, e riconosciuta per la sua capacità di unire cinema, letteratura ed educazione con messaggi autentici.