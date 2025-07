Poste: Centro di smistamento di Pantano D’Arci privo di climatizzazione e mancata disinfestazione

“Purtroppo abbiamo atteso invano e dopo solleciti verbali e note sindacali non si risolve il problema.”

Recita così una nota sindacale dell’SLP CISL a firma di Segretario Territoriale SLP CISL, Carlotta Grasso.

“Eppure, oltre 400 lavoratori, gran parte applicati in turnazione, soffrono condizioni di invivibilità presso la struttura. Le risposte aziendali sono variegate: ci sono reparti con attivazione parziale, altri con sistematici guasti, oppure del tipo: abbiamo comunicato ai vertici aziendali. Di fatto, “probabilmente”, ci vorrebbe più prevenzione, programmazione e, soprattutto, investimenti che risolverebbe il gravissimo disagio. Nel frattempo i lavoratori soffrono e ricorrono a cure esterne (la scorsa settimana una lavoratrice ha ricorso al pronto soccorso). Le previsioni meteo prevedono aumenti da bollino rosso per le alte temperature sul nostro territorio e, come RLS CISL, Lanzafame e Zuccaro, siamo preoccupati per la salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre” – continua la nota dell’SLP CISL – “bisogna evidenziare la presenza nel centro di molti colleghi definiti “fragili”, che più degli altri, sono a rischio. Con lettera inoltrata all’azienda, abbiamo evidenziato un’altra problematica presente nel territorio di Pantano D’Arci e, quindi presso il Centro. Nei locali sono presenti insetti, zanzare ecc. che creano molto fastidio ma anche in questo caso, mettono a rischio la salute dei lavoratori. La soluzione sarebbe una più costante e puntuale disinfestazione ma, puntuale, anche in questo caso, senza avere riscontro. Riteniamo non sia più tollerabile una condizione del genere. Siamo restii a denunciare agli organi esterni tali condizioni ma, in fretta pretendiamo soluzioni aziendali.”