Gabriele Pantaleo: “Dopo 10.000 euro di autopromozione, ora scrivo un libro per chi vuole lanciare un progetto online… gratis”

“I costi della pubblicità digitale sono alle stelle, ma si può ancora promuoversi senza spendere un euro”

Dopo tre libri scritti di suo pugno, accuratamente revisionati da professionisti, auto-pubblicati e promossi investendo di tasca propria oltre 10.000 euro, Gabriele Pantaleo non si arrende. Anzi, rilancia. L’autore, che ha già sperimentato sulla propria pelle le luci e le ombre dell’autopubblicazione, sta lavorando a un nuovo progetto editoriale, questa volta con un obiettivo preciso: offrire strumenti concreti a professionisti e imprenditori italiani per lanciare progetti online e promuoverli… senza costi.

“In un’epoca di grande confusione digitale e di advertising alle stelle – spiega Pantaleo – voglio mettere nero su bianco le strategie che permettono di ottenere visibilità senza svuotare il portafogli. Il mio prossimo libro sarà una guida pratica, pensata per chi non ha budget da investire ma ha idee da realizzare”.

L’autore ha già effettuato una prima ricognizione nel mondo dell’editoria tradizionale, ma non ha ricevuto risposte incoraggianti. “Un giro l’ho fatto – racconta – ma a quanto pare l’argomento non sembra interessare. Eppure, mai come oggi servirebbe un manuale pratico per chi vuole orientarsi tra social, contenuti e piattaforme senza dipendere dalle sponsorizzazioni”.

Pantaleo si rivolge ora alle case editrici realmente interessate a innovare l’offerta editoriale in campo digitale, proponendo una riflessione sul valore dell’esperienza concreta rispetto alla sola teoria. “Parlo da chi ha provato, fallito, imparato e ottimizzato. Non offro formule magiche ma esempi reali, testati sulla mia pelle. Questo libro vuole essere uno strumento per liberi professionisti, artigiani, microimprenditori, ma anche per chi si affaccia al digitale con poche risorse e tanta voglia di fare”.

Il suo appello è duplice: da un lato cerca un editore disposto a scommettere su un tema poco esplorato ma di grande attualità; dall’altro, si rivolge a quella comunità di creativi, consulenti, insegnanti, coach, venditori e professionisti che ogni giorno cercano di promuovere i propri progetti in un mercato sempre più affollato e guidato dagli algoritmi.

“È il momento – conclude Pantaleo – di restituire potere agli individui, alla creatività, alla capacità di costruire relazioni autentiche anche nel digitale. Il mio libro sarà un manifesto operativo per chi vuole provarci, davvero, senza dover ipotecare il futuro per un clic”.

Una sfida non semplice, ma in perfetta linea con i tempi.