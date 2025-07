FcCrotone, dalla Juve Stabia il difensore Cristian Andreoni e dal Sassuolo il giovane centrocampista Kevin Bruno

FcCrotone, dopo l’adunata di Crotone durata dal 14 al 16 luglio, dal 17 dello stesso mese, la compagnia pitagorica si trasferirà in quel di Trepido’. Dalla Juve Stabia arriva il difensore Cristian Andreoni in prestito con diritto di riscatto. Dal Sassuolo Il centrocampista Kevin Bruno.

Dal livello del mare, dove i convocati pitagorici si sono ritrovati dal 14 luglio e rimasti fino al 16 dello stesso mese per effettuare i dovuti controlli clinici e qualche sgambatura, dal 17 luglio la compagnia cambia altitudine e si trasferirà a 1.300 metri di altezza in quel di Trepido’. Ai già “residenti” squali di qualche giorno, si è aggiunto il neo acquisto il difensore Cristian Andreoni dalla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto. Già avversario del Crotone in serie C stagione 2023/2024 (nato a Vaprio D’Adda (Milano) il 1992) esperto della categoria e con la promozione in serie B tra le fila della squadra campana che l’ha confermato anche nella cadetteria il campionato scorso. Altro nuovo pitagorico arrivato da qualche giorno in rossoblu’ Il centrocampista Kevin Bruno a titolo temporaneo. Provenienza Sassuolo dove è cresciuto calcisticamente, Bruno (nato a Reggio Emilia il 26 aprile 2005) ha origini crotonesi, i genitori sono di Scandale trasferitisi nella Città emiliana come tantissimi altri concittadini. Giovane promettente, con il Sassuolo ha vinto Campionato, Supercoppa e torneo di Viareggio.

Al momento, con gli ultimi arrivi, saranno ventotto gli squali che si trasferiranno a Trepido’. Tanto materiale umano che, però, cambierà nel corso del calciomercato. Mario Aprea (2005), Nicolò Armini (2001), Raffaele Cantisani (2004), Riccardo Cargnelutti (1999), Lorenzo Chiarella (2004), Niccolò Cocetta (2003), Francesco D’Alterio (2002), Giovanni D’Aprile (2005), Davide Di Pasquale (1996), Negro Di Stefano Vinicius (2002), Andrea Gallo (1997), Guido Gomez (1994), Filippo Groppelli (2003), Walter Guerra (1992), Jurica Jurcec (2002), Daniel Leo (2001), Antonio Martino (2006), Daniele Merelli (1996), Jacopo Murano (1990), Enrico Oviszach (2001), Federico Ricci (1994), Andrea Rispoli (1988), Sala Andrea (1993), Thomas Schiro’ (2000),

Riccardo Stronati (1997), Marco Tumminello (1998), Marco Zunno (2001). Kenin Bruno (2005), Cristian Andreoni (1992).

Prima amichevole con il Rocca di Neto il 20 luglio. Il 27 luglio con la primavera del Lecce. Il due agosto Memorial Donato Russo a Villa d’Agri (Potenza).