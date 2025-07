Domenico Nardo ospite a Canale Italia, presenterà l’Associazione Culturale Rachele Nardo LLFF

Sabato 12 luglio, dalle 6:50 alle 7:30, Domenico Nardo sarà ospite del giornalista Massimo Martire su Canale Italia, emittente con sede in Veneto e copertura nazionale. Nel corso dell’intervista verrà presentata l’Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF”, nata per ricordare Rachele e promuovere iniziative culturali, sociali e di volontariato rivolte alla comunità.

L’associazione, attualmente in fase di crescita, ha già ricevuto numerose richieste di adesione da parte di nuovi soci. Nei prossimi mesi è prevista l’organizzazione di nuovi eventi e attività di volontariato, con l’obiettivo di avviare il programma già da settembre. Inoltre, è in corso l’iter per il riconoscimento ufficiale come Organizzazione di Volontariato (ODV).

Chi fosse interessato a partecipare o a ricevere maggiori informazioni può contattare l’associazione via email all’indirizzo [email protected] oppure tramite Messenger. Il sito web ufficiale rachelenardo.it verrà aggiornato a breve con tutte le novità.