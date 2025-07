Curigliano, Nardo, Pantaleo, Mannarino, Stancato e Cinquegrana ospiti dal 12 al 14 luglio su Canale Italia

Tra sabato 12 luglio e lunedì 14 luglio, Canale Italia ospiterà una serie di interventi di alto profilo all’interno del programma Noi Notizie condotto da Massimo Martire, con protagonisti importanti personalità italiane che racconteranno temi di attualità, cultura e impegno sociale.

Sabato 12 luglio si parte alle 06:50 con la testimonianza toccante di Domenico Nardo, avvocato e docente di Vibo Valentia, che racconterà la sua storia personale legata alla perdita della figlia Rachele Nardo, scomparsa prematuramente nel 2024. Nel suo racconto emergerà il progetto dell’Associazione culturale “Rachele Nardo – LLFF”, nata per diffondere tra i giovani i valori di vita, creatività e speranza che Rachele rappresentava.

Alle 07:30 sarà la volta di Gabriele Pantaleo, CEO di PNT Solutions s.r.l., esperto di SEO e digital marketing, che condividerà consigli pratici su come migliorare la visibilità online delle piccole e medie imprese senza ricorrere a ingenti investimenti pubblicitari, evidenziando l’importanza dell’ottimizzazione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Alle 08:00 dello stesso giorno, il programma ospiterà Giacomo Curigliano, CEO di Credit-One S.p.A., per approfondire il tema cruciale dell’accesso al credito per le PMI italiane, un argomento di grande rilevanza per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo nazionale.

Lunedì 14 luglio, alle 06:50, sarà la volta di Maria Brunella Stancato, presidente nazionale di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS, che, insieme al giornalista Francesco Mannarino (Gazzetta del Sud e Calabria Diretta News), sarà in collegamento per parlare del ruolo fondamentale degli anziani nella società, delle difficoltà dei Centri di Aggregazione e delle politiche sociali per una longevità sana e attiva.

In questa serie di interventi prevista la presenza, sempre lunedì 14 luglio alle 07:30, di Pino Cinquegrana, antropologo e docente originario di Maierato (VV), che approfondirà il tema delle migrazioni calabresi verso gli Stati Uniti, raccontando storie e ricerche che riflettono le radici e l’identità della regione.