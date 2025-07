Informazione, cultura e territorio: ad agosto continua il viaggio di “Notizie Oggi” su Canale Italia

Il racconto dell’Italia autentica prosegue anche ad agosto su Canale Italia, nella trasmissione “Notizie Oggi” condotta da Massimo Martire, con nuove voci e testimonianze che intrecciano esperienze, identità, politica, cultura e attualità. Un mosaico di storie vere, che si nutre del contributo diretto di firme storiche del giornalismo di territorio e di ospiti autorevoli del panorama nazionale.

Si parte il 10 agosto alle ore 06:50, in diretta da Udine, con Vincenzo Calafiore, poeta, scrittore e penna storica di Quotidiano La Prima Pagina. Calafiore porterà in trasmissione il suo sguardo lirico su Udine e su Reggio Calabria, sua città natale. Un ponte ideale tra la terra d’origine e quella d’adozione, vissuto con emozione, identità e consapevolezza. Un racconto personale che diventa collettivo, specchio di migliaia di vite sospese tra radici e futuro.

Il 23 agosto, alle 06:50, sarà la volta di Franco Gigante, altra voce storica del giornalismo locale, in collegamento dalla provincia di Taranto. Conosciuto per la sua attenzione al mondo agricolo e al comparto dello spettacolo, Gigante offrirà uno sguardo ampio sulle sfide e le potenzialità della Puglia, in un momento cruciale per lo sviluppo sostenibile del territorio. Franco Gigante è un’altra colonna storica del quotidiano nazionale La Prima Pagina, attivo sin dal 2009.

Ma il palinsesto estivo della trasmissione non si ferma qui. Il 16 agosto alle ore 08:00, si parlerà di psicologia e benessere con il dott. Pippo Prinzi, mentre il 17 agosto alle ore 08:30 sarà ospite l’On. Sergio Berlato, esponente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, con una riflessione su Europa, politica e territori. Infine, il 23 agosto alle 08:30, interverrà Giorgio Rossi per Ecoitaliasolidale, con una testimonianza sul rapporto tra ambiente, impegno civile e sviluppo locale.

Il calendario di agosto si arricchisce così di esperienze autentiche e differenti, capaci di raccontare un’Italia plurale e spesso lontana dai riflettori, ma centrale nella costruzione di un dibattito vero, acceso, radicato. Uno spazio di parola, confronto e partecipazione che Canale Italia, grazie al lavoro editoriale di Massimo Martire, continua a promuovere giorno dopo giorno, in diretta.