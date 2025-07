Canale Italia: ad agosto nuovi volti e nuovi temi su “Notizie Oggi” con Massimo Martire

L’estate non ferma l’informazione su Canale Italia. Al contrario, il programma “Notizie Oggi”, condotto dal giornalista Massimo Martire, rilancia con una serie di nuovi ospiti e approfondimenti che arricchiranno il palinsesto di agosto. La trasmissione, seguitissima nella fascia del mattino, si conferma così uno spazio aperto, diretto, plurale, dove trovano voce esperti, protagonisti dell’attualità e testimoni delle trasformazioni in atto nel nostro Paese.

Il 3 agosto alle 06:50 Mariangela Preta, archeologa, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. Alle ore 07:30 Goffredo Palmerini, antropologo, saggista e profondo conoscitore de L’Aquila e dei fenomeni migratori. La sua presenza porterà al centro della discussione il tema delle radici, della memoria e dell’identità, in un tempo in cui il racconto delle comunità italiane nel mondo è più che mai attuale.

Il 7 agosto alle 07:30, spazio a Pino Riccardi, volto storico dell’informazione locale sul litorale laziale romano, esperto di estetica e trucco permanente. Anche se oggi in pensione, Riccardi continua a offrire consigli e commenti attraverso i suoi canali digitali, diventando una voce autorevole nell’osservazione delle tendenze beauty, sia femminili che maschili, in quella che è a tutti gli effetti una vivace estate romana.

Sempre il 7 agosto, ma alle 08:00, sarà la volta di Piero Muscari, editore radiofonico, comunicatore e fondatore del progetto “Eccellenze Italiane”. Milanese d’adozione, ma calabrese di origine, Muscari parlerà della sua lunga esperienza da libero professionista – ben 40 anni – che saranno presto raccontati in un libro autobiografico. La sua idea di storytelling come leva per valorizzare territori e persone merita attenzione.

Sabato 9 agosto alle 06:50, protagonista sarà Enrico Buonanno, editore e fondatore di Libritalia. Con lui si parlerà del ruolo dell’editoria indipendente, soprattutto nel Sud Italia, e di come i libri possano ancora essere strumenti vivi per raccontare storie, territori e visioni imprenditoriali.

Il 16 agosto alle 07:30, riflettori puntati su Frank Teti, imprenditore italo-canadese con base a Soverato. Teti incarna il legame profondo tra l’Italia e il Canada, due Paesi che rappresentano per lui casa e opportunità. Condividerà la sua esperienza tra due culture, due mercati e due identità che si completano.

Il 20 agosto alle 06:50 sarà il turno di Alessandro Russo, maestro pasticcere proveniente da una famiglia storica del settore. Il suo contributo sarà all’insegna del gusto, ma con un’attenzione crescente alla salute e alla qualità, in linea con i nuovi orientamenti del consumo alimentare italiano.

Ma non finisce qui. Il calendario di agosto e a seguire di settembre si arricchirà anche con altri ospiti di rilievo. Attesi infatti Isan Hydi, Massimo Chioni, Lucia Isone. A loro si aggiungeranno Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, l’avvocato Angelo Pisani, noto per le sue battaglie legali a tutela dei cittadini, e il giurista Giulio Nardo, attento osservatore delle dinamiche normative e dei diritti. Questi ospiti saranno in palinsesto tra fine agosto e metà settembre. Appena saranno comunicate le date ve ne daremo notizia.

L’intento di “Notizie Oggi” è chiaro: offrire una finestra pluralista e dinamica sull’Italia reale, con una narrazione mai banale e sempre aderente al vissuto delle persone. Che si parli di imprese, cultura, comunicazione, bellezza o politica, al centro rimangono le storie, le esperienze e le idee.

Massimo Martire, da sempre attento a intercettare voci nuove e autentiche, continua così a costruire una trasmissione che ha saputo conquistare il pubblico con la forza della semplicità e della verità, confermandosi un punto fermo nel panorama televisivo italiano, anche durante la stagione estiva.

“Notizie Oggi” va in onda ogni mattina su Canale Italia, in diretta nazionale, e anche in streaming. Un appuntamento quotidiano con l’Italia che cambia, raccontata da chi la vive. Qui altri ospiti già confermati per agosto.