Agosto ricco di ospiti d’eccezione a Notizie Oggi su Canale Italia: con Massimo Martire tra cultura, formazione e attualità

Il palinsesto estivo della trasmissione Notizie Oggi, in onda ogni mattina su Canale Italia, si conferma anche per agosto 2025 un crocevia di personalità di spicco del mondo della cultura, della comunicazione, della formazione e della società civile. Come emerge dal planning ufficiale, sono già stati confermati diversi ospiti di rilievo per il mese di agosto, con interventi che promettono spunti di riflessione, storie di successo e analisi su temi d’attualità. Al timone ci sarà Massimo Martire, infaticabile operatore della comunicazione, prossimo al mezzo secolo tra radio e tv.

Ad aprire il mese, sabato 2 agosto, sarà Andrea Marini Sera, direttore dell’Ente di Formazione, Ricerca e Studi Sociali, che interverrà nella prima fascia mattutina (06:50-07:30). A seguire, nello stesso giorno, spazio a Maria Teresa Marzano, organizzatrice di eventi culturali con un focus sul Comune di Ricadi.

Martedì 5 agosto (06:50-07:30), sarà la volta di Claudio Pasqua, editore piemontese e fondatore della rivista Interiorissimi, che porterà in trasmissione il tema della divulgazione culturale e dell’editoria indipendente.

Giovedì 7 agosto (06:50-07:30), ai microfoni di Notizie Oggi, arriverà Anthony Lo Bianco, esponente dell’Associazione Valentia, per discutere di terzo settore e giovani volontari impegnati nel cambiamento sociale.

Sabato 16 agosto (06:50-07:30) sarà invece Titty Marzano, ideatrice della rassegna “Un libro al mese: Visti da Vicino”, a raccontare l’esperienza di un progetto che coniuga arte, territorio e valorizzazione culturale.

A chiudere il weekend del 17 agosto (06:50-07:30) sarà Gianluca Iannotta, imprenditore digitale della Campania, mentre lunedì 18 agosto si parlerà di San Francesco d’Assisi con Elio Pollichino, autore di un libro sul Santo Patrono d’Europa. Palermitano, pellegrino, è rimasto colpito da Assisi e da San Francesco tanto da scrivere un libro.

Un mese denso di contenuti, dunque, in cui la trasmissione diretta da Massimo Martire continuerà a dare spazio a voci autorevoli da tutta Italia, in un mosaico che racconta il Paese nelle sue molteplici sfaccettature, tra attualità, innovazione e impegno sociale. Altri e tanti ospiti saranno annunciati nelle prossime ore.