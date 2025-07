Tromba d’aria a Gualdo Cattaneo: tetti scoperchiati e alberi abbattuti, in corso interventi dei Vigili del Fuoco

Un violento episodio di maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi il territorio di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Una tromba d’aria si è abbattuta su diverse zone del comune, provocando ingenti danni e mobilitando numerosi mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per rispondere alle decine di chiamate di emergenza.

Le raffiche di vento, particolarmente intense, hanno scoperchiato tetti di abitazioni e capannoni, abbattuto alberi di grosse dimensioni e causato danni a strutture pubbliche e private. Sul posto sono operative due squadre del Distaccamento di Todi – una delle quali richiamata in servizio straordinario – e numerosi mezzi provenienti dalla sede centrale, compresi automezzi speciali come autoscale e droni.

I droni vengono utilizzati per i sopralluoghi aerei delle coperture danneggiate, consentendo una valutazione rapida e precisa dei danni e la definizione delle priorità d’intervento. L’obiettivo è mettere in sicurezza le aree più critiche e ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

Fondamentale la collaborazione tra i Vigili del Fuoco, le squadre comunali e i volontari della Protezione Civile, che stanno offrendo un supporto logistico e operativo su più fronti. Sono stati impiegati anche mezzi di movimento terra per la rimozione degli alberi abbattuti e dei detriti che stanno ostruendo le principali vie di collegamento.

Le operazioni di soccorso, iniziate nel primo pomeriggio, sono ancora in corso e proseguiranno per tutta la giornata e, se necessario, anche durante la notte. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei residenti, ripristinare la viabilità e riportare la situazione alla normalità il prima possibile.

Non si segnalano al momento feriti, ma la conta dei danni materiali è ancora in corso. Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza e a segnalare eventuali situazioni di pericolo.