Apre “La Casa del Bergamotto”: a Ferrìto un nuovo punto di riferimento per il gusto, la cultura e il turismo di Reggio Calabria

Un nuovo spazio dedicato al gusto, alla cultura e alla valorizzazione del territorio apre le sue porte a Ferrìto di Villa San Giovanni (RC): è La Casa del Bergamotto di Reggio Calabria, una start-up che promette di diventare una tappa obbligata per chi ama i prodotti autentici e le storie legate alla tradizione calabrese.

Situata in via Nazionale 58, La Casa del Bergamotto è molto più di una semplice bottega. È un progetto che coniuga accoglienza, conoscenza e promozione territoriale, offrendo un’esperienza immersiva tra museo, degustazioni e vendita diretta di eccellenze locali, a partire dal celebre Bergamotto di Reggio Calabria IGP, agrume simbolo di identità e unicità per l’intera area dello Stretto.

Pensata come luogo di sosta e rigenerazione, la struttura invita viaggiatori, turisti e cittadini a fermarsi per un “pit stop” di gusto ed energia. Qui è possibile assaporare succhi naturali e spremute a base di agrumi locali, immergersi nel piccolo museo dedicato alla storia del bergamotto e scoprire curiosità, usi tradizionali, proprietà benefiche e impieghi moderni di questo frutto straordinario, apprezzato in tutto il mondo soprattutto nel settore cosmetico e profumiero.

La scelta di aprire a Ferrìto, frazione collinare tra Scilla e Villa San Giovanni, non è casuale. Questa zona, strettamente legata alla coltivazione del bergamotto, conserva un patrimonio agricolo e paesaggistico di grande valore, che ora potrà contare su un presidio dinamico e multifunzionale per promuovere le proprie risorse.

La Casa del Bergamotto di Reggio Calabria si inserisce così in un contesto più ampio di rilancio economico e turistico del territorio, puntando su sostenibilità, identità e filiera corta. L’obiettivo è coinvolgere residenti, visitatori e operatori culturali in una narrazione partecipata del paesaggio agrumicolo calabrese, facendo rete con aziende agricole, artigiani, associazioni e istituzioni locali.

Con l’annuncio “Stiamo arrivando!”, i promotori del progetto lasciano intuire che questo è solo l’inizio di un’avventura più ampia: esperienze sensoriali, laboratori, eventi a tema e percorsi didattici sono tra le attività in programma per raccontare il bergamotto non solo come prodotto, ma come parte integrante dell’anima reggina.

Nel cuore del Mediterraneo, tra profumi intensi e paesaggi mozzafiato, La Casa del Bergamotto vuole essere un luogo dove fermarsi, assaporare e ripartire con una nuova consapevolezza: quella di un territorio che ha ancora molto da raccontare.