Digital Strategy 2025: Torino capitale della formazione sul marketing digitale

È ufficiale: il prossimo 6 e 7 novembre 2025, Torino ospiterà la terza edizione di Digital Strategy, l’evento di digital marketing che si distingue per offrire strategie avanzate e concrete nei settori del branding, SEO, advertising e intelligenza artificiale. Organizzato da Wolf Agency, l’appuntamento promuove una didattica di alto livello, pensata per freelance, professionisti e realtà imprenditoriali in espansione.

Il cuore dell’evento: location e formati

L’evento si svolgerà in presenza nel cuore di Torino, presso il Pacific Hotel, consolidando una formula già apprezzata nelle edizioni precedenti. Oltre alla partecipazione fisica, sarà disponibile anche la modalità streaming, offrendo la massima flessibilità a chiunque voglia seguire da remoto. L’organizzazione ha reso disponibili solo 50 biglietti Early Bird per accessi completi all’evento su entrambi i giorni, con slide, materiali e sessioni di masterclass incluse (digitalstrategy.events).

Programma e obiettivi

Il tema portante di Digital Strategy 2025 è chiaro: fornire al pubblico strumenti e competenze concrete per:

Ottimizzare la visibilità online attraverso tecniche di SEO all’avanguardia.

attraverso tecniche di SEO all’avanguardia. Codificare una strategia di brand efficace e memorabile.

efficace e memorabile. Implementare campagne di advertising ad alto impatto, su Google, social e display.

ad alto impatto, su Google, social e display. Sfruttare l’intelligenza artificiale per automatizzare processi strategici e creativi.

L’evento consente inoltre di ottenere certificazioni pratiche, rilasciate al termine delle masterclass con test e Q&A; tra queste, anche una sessione SEO dedicata a freelance e aziende agili .

️ Relatori d’eccellenza

Il panel dei relatori di alto profilo include figure di spicco nel panorama italiano:

Stefano De Carlo

Jacopo Matteuzzi

Flavio Mazzanti

Roberto Serra

Isan Hydi , presidente del board e già cuore organizzativo delle iniziative targate Digital Strategy

, presidente del board e già cuore organizzativo delle iniziative targate Digital Strategy Antonino Polimeni

Angela Lo Giudice

Francesco Margherita (digitalstrategy.events)

Professionisti con esperienza ventennale, ognuno specializzato in aree strategiche del marketing digitale: SEO, branding, advertising, social media e AI.

Anteprime e storie dalle edizioni precedenti

Il format Digital Strategy affonda le sue radici nella prima edizione, ospitata a Tirana nel maggio 2024, proseguita in Italia con due meetup torinesi e una full‑immersion nel 2024 (it.linkedin.com). I numeri parlano chiaro: oltre 120 partecipanti, sette relatori e contenuti stimolanti hanno definito il successo dell’evento di dicembre 2024, posizionando le basi per crescite esponenziali in termini formativi e di networking (it.linkedin.com).

Gli argomenti esplorati nel corso dei meetup hanno toccato:

Personal branding e neuromarketing (Enrica Ferrero)

LinkedIn come strumento SEO e lead generation (Laura Copelli, Maria Letizia Russo)

TikTok Ads (Lucia Guerra)

Automazione e AI nei piani social (Armand Thanasi, Terry Bertelli)

Strategie newsletter su LinkedIn (Maria Letizia Russo) (it.linkedin.com)

Queste esperienze testimoniano un’attenzione didattica orientata al social learning, allo scambio tra professionisti e all’applicazione immediata delle nozioni.

️ Come partecipare

I biglietti, acquistabili sul sito ufficiale, includono:

Partecipazione ai due giorni di conferenze

Accesso a due masterclass (tra cui SEO e Ads)

(tra cui SEO e Ads) Slide condivise e materiali delle presentazioni

Certificazioni personali post-masterclass (digitalstrategy.events, digitalstrategy.events)

È possibile inoltre prenotare pacchetti combinati a tariffa ridotta Early Bird (evento + masterclass). I contatti sono disponibili via email e telefono attraverso Wolf Agency, e l’evento è supportato da sponsor selezionati del mondo digitale .

Dove dormire

Per i partecipanti fuori sede, l’organizzazione ha previsto convenzioni con strutture alberghiere, in particolare il Pacific Hotels, con un codice sconto dedicato “WLF45T” per prenotazioni agevolate (digitalstrategy.events).

Prospettive e valore per aziende e freelance

In un contesto dove la trasformazione digitale accelera ogni anno, partecipare a Digital Strategy significa:

Essere aggiornati sulle novità del marketing digitale e dell’AI applicata.

Mettere in campo metodologie consolidate (branding, SEO, adv) per massimizzare ROI e visibilità.

Stringere contatti professionali altamente qualificati e potenziare la propria rete.

Freelance e agenzie con un portfolio in espansione avranno modo di confrontarsi con casi studio reali, mentre le PMI potranno trasferire questi approcci nel proprio ecosistema web, e‑commerce o social.

Il prossimo passo

Con l’apertura delle iscrizioni già in corso e solo 50 Early Bird disponibili, l’invito è a segnare il calendario e valutare l’opportunità di una full‑immersion formativa internazionale a Torino. Il tempo per assicurarsi uno dei posti esclusivi è limitato: un’occasione per trasformare competenze digitali in risultati.

In sintesi, Digital Strategy 2025 promette un’edizione all’altezza delle aspettative: altissima qualità dei contenuti, relatori top, networking concreto e certificazioni. Per freelance e aziende, è l’occasione per aggiornarsi, farsi notare e crescere in un mercato sempre più competitivo e guidato dall’evoluzione tecnologica.

Per acquistare i biglietti, scoprire il programma dettagliato o diventare sponsor, visitate il sito ufficiale e scrivete a [email protected] o contattate il numero +39 388 632 2400.