TrigNO incontra i fan al Quasar Village di Corciano: oggi il firmacopie dell’EP “A un passo da me”

TrigNO arriva oggi, venerdì 5 luglio, al Quasar Village di Corciano per incontrare i suoi fan umbri. Appuntamento alle ore 17.30 con il firmacopie del suo EP “A un passo da me”, occasione attesissima per chi lo ha seguito durante il suo percorso ad Amici, dove ha vinto la categoria canto dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Per partecipare all’evento e ricevere la copia autografata, i fan dovranno presentarsi muniti dell’EP. È previsto un accesso prioritario per chi ha acquistato il disco presso Mondadori Bookstore o Euronics all’interno del centro commerciale, con prenotazione obbligatoria attraverso la sezione “booking” dell’app Quasar Village.

A rendere indimenticabile l’incontro sarà anche la presenza di un fotografo ufficiale, che immortalerà i momenti con il giovane artista: le foto verranno poi pubblicate sulla pagina Facebook del Quasar Village.

Pietro Bagnadentro, in arte TrigNO, è nato ad Asti nel 2002. Dopo aver rinunciato alla carriera calcistica per un infortunio, ha seguito la passione per la musica, ispirato anche dalla madre pianista. Dal 2020 è sotto contratto con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti e si è fatto conoscere con brani come “Maledetta Milano”, imponendosi tra i nomi più promettenti del panorama musicale italiano.