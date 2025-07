Vibo Valentia. Alessandro Russo presenta “Da Principiante a Maestro”: «Un momento di vita vera, tra emozione e gratitudine»

Emozione, orgoglio e gratitudine. Così Alessandro Russo descrive la presentazione del suo libro “Da Principiante a Maestro – Le 10 Ricette che Ti Trasformano”, un evento che, nelle sue parole, è andato ben oltre la semplice promozione editoriale, diventando un’autentica occasione di condivisione e confronto umano.

«È stato un momento di vita vera, condiviso con persone che stimo e che mi hanno sostenuto», ha dichiarato Russo, visibilmente commosso per l’affetto e il calore ricevuti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia, ai collaboratori, a LIBRITALIA.net e a figure come Enrico Buonanno, Simona Toma, Francesco Iannello e Angelo Musolino, oltre ai colleghi presenti e a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo.

«Grazie a chi ha creduto in me. A chi mi ha stretto la mano. A chi mi ha detto “bravo” con sincerità», ha aggiunto il maestro pasticcere, sottolineando come il libro sia dedicato a chi vede nella pasticceria un mestiere serio, tecnico e appassionante.

“Da Principiante a Maestro” è ora disponibile e si propone come guida pratica e ispirazionale per chi desidera crescere nel mondo della pasticceria, attraverso dieci ricette che, secondo l’autore, possono davvero trasformare chi le sperimenta.