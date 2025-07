Francesco A. Cuteri nominato nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

Con decreto del Ministro della Cultura, l’archeologo e docente Francesco A. Cuteri è stato nominato tra i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), con sede a Roma EUR e afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC.

La nomina, avvenuta su designazione della Conferenza Stato-Regioni, rappresenta per Cuteri un riconoscimento importante nel campo della ricerca e della valorizzazione del patrimonio immateriale, ambito al quale ha dedicato con passione gli ultimi anni della sua attività accademica e scientifica. Attualmente, infatti, insegna Beni Culturali e Ambientali e Beni Culturali dell’Età Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

«In un mondo in cui la materialità prevale in maniera devastante – ha commentato Cuteri – educare responsabilmente ai valori dell’immaterialità assume quasi la dimensione di una missione di vita». Il nuovo incarico, che lo vedrà lavorare accanto a colleghi di alto profilo, rappresenta anche un’opportunità strategica per promuovere, in collaborazione con le istituzioni regionali e l’Assessorato alla Cultura della Calabria (nella persona dell’assessora Caterina Capponi), una più incisiva valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico della regione.

Un patrimonio spesso trascurato, ma che costituisce una preziosa testimonianza della civiltà calabrese, la cui tutela e valorizzazione potrà ora contare anche sull’impegno di Cuteri in sede nazionale.