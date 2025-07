Gioia Tauro. L’8 luglio arriva Expo Favuriti: storie, idee e impresa per una Calabria che cambia

Un laboratorio di idee, visioni, legalità e speranza. È Expo Favuriti, l’evento che martedì 8 luglio 2025, a partire dalle ore 17.00, animerà la zona industriale di Gioia Tauro con un ricco programma di incontri, dibattiti e testimonianze d’impresa, cultura e impegno civile. A ospitare l’iniziativa sarà la sede della De Masi Industrie Meccaniche, simbolo di resistenza industriale e innovazione nel cuore della Piana.

L’appuntamento rappresenta il momento centrale del progetto Favuriti (www.favuriti.com), ideato dall’imprenditore Antonino De Masi per valorizzare le energie positive della Calabria e promuovere un nuovo modello di sviluppo fondato su legalità, cultura, sostenibilità e partecipazione.

Dopo una prima fase itinerante nei festival culturali della regione – da Trame a Roccella Jazz, fino al Magna Graecia Film Festival – Favuriti approda ora a un evento di sintesi e rilancio, con una vera e propria expo delle eccellenze calabresi.

“Questo evento ha lo scopo di svegliare le coscienze dormienti – ha dichiarato De Masi – per dimostrare che i sogni si possono realizzare. Ognuno di noi ha il dovere di agire. Lo dobbiamo ai nostri figli, che troppo spesso sono costretti a lasciare questa terra”

Un programma ricco di voci e visioni

L’evento, moderato dal giornalista Pietro Comito, si aprirà con i saluti istituzionali dei sindaci di Gioia Tauro e San Ferdinando, Simona Scarcella e Luca Gaetano.

Dalle 17:30 spazio alla tavola rotonda “Calabria Visionaria”, con protagonisti dell’arte, dell’impresa sociale, della comunicazione, del food e dell’innovazione: da Gennaro De Rosa di Musica contro le mafie a Vincenzo Linarello del gruppo cooperativo GOEL, passando per Stefano Caccavari (Mulinum), Emilio Leo (Lanificio Leo), e la scrittrice Giusy Staropoli.

Seguiranno gli interventi degli assessori regionali Giovanni Calabrese (Lavoro e Formazione) e Gianluca Gallo (Agricoltura e Politiche Sociali).

Alle 18:30 si parlerà di impresa industriale con “Industria, si può fare!”, tavola che vedrà confrontarsi i vertici di Confindustria calabrese e imprenditori di rilievo come Rosy Ficara (Automar SpA) e Paolo Ruggeri (BH Nuovo Pignone).

Momento di particolare rilievo sarà l’incontro “Identità e valori oltre gli ‘Inferi'”, alle 19:30, con la partecipazione del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del procuratore Camillo Falvo, del procuratore aggiunto Stefano Musolino, dell’imprenditore De Masi e del vicepresidente di Confindustria Natale Mazzuca. Il confronto sarà accompagnato da letture tratte dal libro “Inferi” (di De Masi e Comito) interpretate da Simone Tudda.

La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici a cura di ARSAC e lo showcase acustico del cantautore calabrese EMAN.

Un progetto in tre fasi per riscrivere il futuro

Nato da un’esigenza profonda di riscatto, Favuriti si propone come uno strumento per risvegliare la coscienza collettiva e invertire la tendenza allo spopolamento e alla marginalità. Lo fa raccontando storie positive e creando spazi di confronto e contaminazione tra mondi diversi.

Dopo la fase culturale e l’expo dell’8 luglio, prenderà il via in autunno la terza fase del progetto, con attività laboratoriali, workshop e incontri nelle scuole calabresi, per coinvolgere attivamente le nuove generazioni.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del Programma Triennale per l’attività cinematografica e audiovisiva 2024–2026, con fondi PAC 2014/2020.