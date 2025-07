Maria Teresa Marzano, motore culturale di Vibo Valentia: dalla direzione del Festival “Leggere & Scrivere” ai progetti per il territorio

È una delle figure chiave nel panorama culturale calabrese, capace di trasformare eventi in esperienze, e di coniugare arte, letteratura e impegno civile. Maria Teresa Marzano, operatrice e direttrice artistica, è da anni al centro della scena culturale di Vibo Valentia, dove promuove rassegne, festival e incontri che richiamano autori, artisti e pubblico da tutta Italia.

Marzano è stata co-direttrice artistica del Tropea Festival “Leggere & Scrivere”, una delle manifestazioni letterarie più rilevanti del Sud Italia. Sotto la sua guida, il festival ha ospitato filosofi, scrittori, giornalisti e volti noti del mondo culturale e televisivo, consolidando il ruolo di Vibo Valentia come polo di produzione e riflessione culturale.

Ma il suo impegno va oltre: ha curato la prima edizione del Festival degli Erranti a Pizzo Calabro, progetto nato con l’obiettivo di “incrociare mondi diversi” – cultura, territorio e ambiente – per generare apertura e contaminazioni positive.

Tra le iniziative più recenti, spicca anche la direzione artistica della rassegna estiva “La Fattoria delle Idee“, che unisce musica, incontri, degustazioni e promozione del territorio, coinvolgendo pubblico di tutte le età. A ciò si aggiunge il contributo all’organizzazione del “Maggio dei libri”, appuntamento dedicato alla lettura che coinvolge scuole, famiglie e comunità locali.

Grazie alla sua attività, Maria Teresa Marzano è riuscita a rilanciare l’immagine culturale di Vibo Valentia, ottenendo anche riconoscimenti pubblici e finanziamenti, come nel caso dei sei eventi estivi ospitati al Teatro Torre Marrana, sostenuti dal Comune di Ricadi.

Appassionata di arte, jazz e musica popolare brasiliana, Marzano continua a intrecciare linguaggi e comunità, rafforzando il ruolo della cultura come leva di coesione sociale e sviluppo locale. Un lavoro costante, il suo, che testimonia come anche in Calabria la cultura possa essere motore di cambiamento.