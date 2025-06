A Vibo Valentia torna “La Fattoria delle Idee”: quarta edizione per un’estate all’insegna dell’inclusione e della cultura

È in partenza la quarta edizione de La Fattoria delle Idee, rassegna estiva che si conferma un appuntamento significativo nel panorama culturale e sociale di Vibo Valentia. Nata all’interno della Fattoria Junceum – un luogo che è diventato nel tempo simbolo di accoglienza, solidarietà e futuro – la manifestazione rappresenta un esempio concreto di come l’iniziativa dal basso, sostenuta da passione e visione, possa creare valore duraturo per un’intera comunità.

Organizzata dall’associazione di volontariato La Goccia, che opera nella Fattoria didattica e sociale, la rassegna nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione per persone in condizione di fragilità sociale o fisica, attraverso l’agricoltura sociale e attività educative e terapeutiche. Un progetto che mette al centro la dignità e il riscatto, come ha sottolineato il presidente Michele Napolitano: «La Fattoria delle Idee è nata per far conoscere il progetto della Goccia. Ogni attività qui è pensata per offrire uno spazio di rinascita, grazie alla terra e alle relazioni».

Accanto a lui, Tiziana Decaria – volontaria e socia dell’associazione – ha ricordato il senso profondo dell’iniziativa: «Ogni gesto, ogni applauso ricevuto qui, è un seme. La presenza delle persone è il modo migliore per contribuire a un’estate di condivisione e cambiamento».

Dal 3 al 22 luglio, il programma dell’edizione 2025 si articola in cinque appuntamenti, ciascuno accompagnato – al termine – da degustazioni di prodotti enogastronomici a cura dei ragazzi dell’associazione. Ad aprire la rassegna, giovedì 3 luglio, sarà il “Concerto campestre” dei Parafonè. Seguiranno gli Sleepwalker’s Station (9 luglio), la presentazione del libro-inchiesta di Santo Gioffrè Tutto pagato (14 luglio), lo spettacolo teatrale Il mostro di Paolo Cutuli (17 luglio), e la musica del Natalia Quartet (22 luglio).

Alla direzione artistica, anche quest’anno, Maria Teresa Marzano, che ha sottolineato l’importanza della continuità: «Quattro anni di Fattoria delle Idee sono un traguardo importante. Anche i progetti più belli rischiano di esaurirsi senza un lavoro costante: esserci ancora, con un programma più forte, è motivo di orgoglio».

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno di diverse attività del territorio, alla partecipazione di un pubblico sempre più coinvolto e alla dedizione di chi, ogni giorno, lavora per costruire un’alternativa concreta, fondata su legalità, sostenibilità, cura degli spazi comuni e delle relazioni. Un modello di vita e di comunità che guarda lontano, partendo dalla terra e dalle persone.

In un’estate che invita alla leggerezza, La Fattoria delle Idee offre una proposta diversa, capace di coniugare cultura, impegno civile e bellezza. Un’occasione per respirare – nel cuore della Calabria – una boccata d’aria pulita.