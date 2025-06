Vibo Valentia. Gratitudine dell’Associazione Rachele Nardo al suo assistente spirituale: “Don Giuseppe è segno di speranza”

Domenico Nardo, presidente dell’Associazione Rachele Nardo LLFF, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine nei confronti di don Giuseppe, assistente spirituale dell’associazione. In un messaggio carico di riconoscenza, Nardo ha sottolineato il valore umano e spirituale della presenza del sacerdote, definendolo “segno tangibile di speranza e di coerenza evangelica” in un tempo segnato da incertezze.

“Mi sento profondamente grato per l’affetto, la cura e il sostegno che don Giuseppe continua a donarci con generosità”, ha dichiarato Nardo, aggiungendo: “Grazie, don Giuseppe, per essere ancora oggi tra noi, pastore e amico. Che il Signore continui a benedire il tuo cammino e a renderlo fecondo, per il bene di tutti”.

Un ringraziamento che si fa testimonianza di un legame autentico tra la comunità dell’associazione e il proprio riferimento spirituale, nel segno della fede e del servizio.