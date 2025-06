Multitasking? No, solo più distratti: la trappola della connessione perenne

C’è un paradosso che attraversa silenziosamente le nostre giornate iperconnesse: siamo sempre informati, sempre aggiornati, sempre raggiungibili — ma sempre meno presenti. La soglia di attenzione dell’essere umano, oggi, è scesa a otto secondi. Meno di quella di un pesce rosso. Un dato che non fa sorridere, ma riflettere.

È un declino misurato da più studi. La professoressa Gloria Mark, dell’Università della California, ha osservato negli ultimi dieci anni una progressiva erosione della capacità di concentrazione, soprattutto nei contesti lavorativi. Se un tempo si riusciva a mantenere l’attenzione per tre minuti consecutivi, oggi si fatica a superare i 40 secondi. In altri termini, il nostro cervello è diventato un dispositivo che “switcha” da un’attività all’altra con la stessa frenesia con cui scorriamo un feed social. Ma ogni salto ha un costo.

Il problema, però, non è solo quantitativo. La distrazione cronica non ci rende semplicemente meno produttivi: ci rende più ansiosi, più fragili, più stanchi. Ogni interruzione genera un picco di dopamina — il cosiddetto “ormone del piacere” — che ci illude di essere attivi, reattivi, connessi. Ma a quel picco segue, sistematicamente, un rilascio di cortisolo, l’ormone dello stress. È un’altalena chimica che ci svuota. E così ci ritroviamo, senza accorgercene, nel pieno di quel burnout digitale che non ha bisogno di un ufficio per manifestarsi.

Gli smartphone, più che strumenti, sono diventati protesi emotive. Come gli orsetti per i bambini, ci offrono conforto, ci calmano, ci accompagnano nel sonno. Lo spiega bene lo psichiatra Laurent Karila, quando osserva che la prima cosa che molti fanno, svegliandosi di notte, è afferrare il telefono. Come se lì dentro si nascondesse una risposta. Ma non c’è alcuna risposta, solo altre distrazioni.

Il mito del multitasking, poi, ha fatto il resto. Ci hanno raccontato che essere capaci di fare più cose insieme è un pregio. In realtà, il cervello umano non è programmato per il multitasking. Ogni passaggio da un’attività all’altra comporta un dispendio cognitivo. Alla lunga, si finisce per fare tutto — e male. Ma intanto la narrativa dell’efficienza ci spinge a rincorrere notifiche, messaggi, scadenze, senza più distinguere l’urgente dall’importante.

Eppure una via d’uscita esiste, e forse è più semplice di quanto si creda: spegnere. Spegnere il telefono, almeno per qualche ora. Disconnettersi per riconnettersi a se stessi. Ritrovare il silenzio, quello vero. Perché il vero lusso del nostro tempo non è l’accesso immediato a tutto, ma la possibilità di concentrarsi su una cosa alla volta. Senza interruzioni. Senza rumori di fondo. Senza notifiche.

Otto secondi di attenzione non sono solo un limite biologico. Sono una scelta collettiva. E, forse, anche un problema politico e culturale. Perché una società che non sa più prestare attenzione, non sa più nemmeno riflettere. E senza riflessione, la libertà si riduce a reazione. Proprio come il clic di un dito sullo schermo.