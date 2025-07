Esplosione a Roma, Piantedosi: “Seguo con attenzione, massima gratitudine a poliziotti e vigili del fuoco”

“Sono in costante contatto con il Capo della Polizia e con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco per seguire da vicino gli sviluppi legati all’esplosione avvenuta questa mattina a Roma”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo dopo il grave episodio verificatosi in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, dove un’esplosione ha coinvolto un deposito di carburante, causando feriti tra cui alcuni soccorritori.

Il ministro ha sottolineato di monitorare “con particolare attenzione le condizioni dei feriti, in modo speciale quelle dei poliziotti e dei vigili del fuoco intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi”. Piantedosi ha elogiato la “prontezza, il coraggio e il senso del dovere” dimostrati dagli operatori, definendoli “un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico, che merita il rispetto e la gratitudine da parte di tutti”.

Attualmente sono in corso le verifiche per la bonifica dell’area interessata dall’esplosione.