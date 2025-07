Nicotera. Comerci: alla faccia tosta non è posto limite

di Enzo Comerci *

Da oltre quindici mesi è in vigore un Ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua delle fontane pubbliche di: Sant’Irene, Piazza Immacolata, Piazza Ponte della Fraz. Comerconi e Incrocio strada Prov. Fraz. Preiotoni, in quanto non idonea al consumo per la presenza di Coliformi ed Escherichia Coli. Ordinanza che a tutt’oggi non è stata revocata. Il cartello nella foto è stato affisso a funtana du Ponti a Comerconi, una delle famigerate, forse per depistare la vera ragione del divieto che è molto più grave della fantomatica manutenzione. La popolazione, principalmente i bambini, continua ad essere a grave rischio e c’è qualcuno che gioca alle tre carte invece di adoperarsi a risolvere la gravissima situazione delle predette fontane.

Un patrimonio importante e utile ai cittadini che per negligenza e irresponsabilità è divento un problema, Un Grave Problema! Se, invece, era stato risolto, in questi giorni di grande preoccupazione per tanti e tanti cittadini di Nicotera le cui abitazioni sono serviti dall’acquedotto di Madonna della Scala con lo stesso problema delle fontane, quelle fontane sarebbero state di grande utilità anche per i cittadini di Nicotera visto che gli “occupati di Palazzo Convento” non hanno avuto neanche il buonsenso di attivare la Protezione Civile la quale, quantomeno, sarebbe intervenuta con le autobotti per alleviare le sofferenze della popolazione in questi giorni, tra l’altro, di caldo asfissiante con temperature insopportabili.

* “Opposizione Civica” Il Portavoce