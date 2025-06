Vibo Valentia. Teresa Esposito eletta segretaria provinciale del PD: “Un grande orgoglio essere la prima donna a ricoprire questo ruolo”

Teresa Esposito è la nuova segretaria provinciale del Partito Democratico a Vibo Valentia. L’elezione segna un passaggio storico: Esposito sarà infatti la prima donna a guidare la segreteria provinciale del partito a Vibo Valentia.

“Non posso non esprimere la mia grande gioia per questa elezione – ha dichiarato – Per una donna che ha sempre profuso il proprio impegno nel partito è motivo di grande orgoglio essere la prima ad occupare tale ruolo”. Nel suo discorso, la neosegretaria ha voluto ringraziare chi ha sostenuto la sua candidatura, citando in particolare il consigliere Mammoliti, Luigi Tassone, il sindaco Romeo e storiche figure del partito come Antonio Iannello, “che ancora una volta hanno dimostrato un simbiotico attaccamento al nostro partito”.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche al suo sfidante Giuseppe Pizzonia, elogiato per aver affrontato il confronto congressuale “con serenità e spirito costruttivo”, a cui Esposito ha lanciato un chiaro invito alla collaborazione “a partire da oggi, nell’interesse e nella costruzione del partito sui territori”.

Ribadendo l’impegno per una linea condivisa, Esposito ha ricordato: “Avevo detto che dal giorno dopo si lavora tutti insieme, fianco a fianco, e oggi ne sono ancora più convinta”.

Parole di stima sono state espresse anche nei confronti del segretario uscente Enzo Insardà, “che con spirito di militanza è sempre stato il primo scudo a tutela del partito”. Un pensiero speciale è andato infine a Giovanni Puccio, storico esponente dem scomparso, al quale Esposito ha dedicato la sua elezione, definendolo “una figura leale e resiliente che ha fatto del Pd la sua vita”.

“Da domani tutti a lavoro, sulla linea tracciata dal segretario Nicola Irto. Viva il Partito Democratico!”, ha concluso.