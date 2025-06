Eurobasket Femminile: l’Italia è di nuovo sul podio, bronzo storico ad Atene come nel 1974

A distanza di cinquant’anni dall’edizione casalinga del 1974, l’Italia torna a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile. Ad Atene, nel prestigioso Peace and Friendship Stadium, le azzurre del commissario tecnico Andrea Capobianco hanno battuto la favoritissima Francia con il punteggio di 69-54, salendo sul terzo gradino del podio continentale.

Una prestazione di grande carattere e maturità da parte della Nazionale italiana, che ha condotto l’incontro sin dai primi minuti contro una selezione transalpina accreditata come numero uno d’Europa e terza nel ranking mondiale FIBA. Protagonista assoluta dell’incontro è Cecilia Zandalasini, autrice di 20 punti, 3 assist, 2 rimbalzi e 3 palle rubate, che ha saputo trascinare le compagne nei momenti cruciali della gara.

Dopo l’amara sconfitta in semifinale contro il Belgio, l’Italia ha reagito con forza e determinazione. Nei primi due quarti, le azzurre hanno costruito un vantaggio importante grazie a un ottimo 5/7 da tre punti (contro l’1/11 della Francia), andando all’intervallo avanti 42-36. Al rientro dagli spogliatoi, una poderosa accelerazione di Matilde Verona ha spinto l’Italia sul +10 (46-36), ma il terzo quarto ha visto un calo offensivo azzurro, punito dalle triple di Toure che hanno permesso alle francesi di restare agganciate.

Nel momento di massima difficoltà, però, è salita in cattedra Martina Fassina, classe 1999, già protagonista in semifinale. La sua energia in difesa e un canestro fondamentale in avvio di ultimo quarto hanno rilanciato l’Italia, che ha poi dilagato nel finale, raggiungendo anche il +15 grazie ai rientri efficaci di Cubaj e al solito apporto di Zandalasini.

Commosso il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, che a fine gara ha voluto dedicare la medaglia ad Achille Polonara, giocatore della Nazionale maschile attualmente impegnato in una battaglia personale contro la malattia. «Devo rimanere composto ma la gioia è enorme. Questa medaglia è dedicata a Polonara. Le ragazze e Capobianco sono stati straordinari. Abbiamo battuto la Francia, vicecampione olimpica, ed espresso un bel gioco. Questo terzo posto brilla tantissimo», ha dichiarato alla Rai.

Infine, Petrucci ha voluto sottolineare il valore umano e sportivo del gruppo: «Passerà alla storia l’amicizia, la coesione. Un abbraccio anche a Villa, che si è sacrificata per questa squadra. Dove può arrivare questa Nazionale? Sogniamo in grande. E questo successo è un bel viatico anche per la squadra maschile. A Pozzecco metterò una pressione enorme!».

Tabellino finale

Francia-Italia 54-69 (22-23, 36-42, 45-53)

Italia: Zandalasini 20, Verona 11, Cubaj 10, Keys 5, Pasa 6, Pan 3, Madera 5, Fassina 5, Andrè 4, Santucci, Spreafico, Trimboli.

Francia: Toure 13, Ayayi 8, Salaun 9, Lacan 6, Bernies 6, Rupert 4, Badiane 2, Djaldi Tabdi 2, Pouye 2, Foppossi 2, Brochant, Astier.

La finale per l’oro è tra Belgio e Spagna. L’Italia, intanto, torna a casa con una medaglia storica e con una squadra che fa sognare.