“Effetto Nicholas”, il documentario che racconta la forza della donazione: su RaiPlay la storia che ha cambiato l’Italia

L’AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, era già attiva e impegnata nella promozione della cultura della donazione. Ma è stato il tragico destino del piccolo Nicholas Green a imprimere una svolta profonda nella coscienza collettiva degli italiani.

Aveva solo sette anni quando, nel 1994, durante una vacanza in Calabria, fu colpito a morte da un proiettile vagante durante un tentativo di rapina. Di fronte a una tragedia inimmaginabile, i suoi genitori, Reginald e Maggie Green, compirono un gesto che scosse l’opinione pubblica e cambiò per sempre il volto della donazione di organi in Italia: decisero di donare gli organi del loro bambino.

Quella scelta commosse l’intero Paese. I giornali la definirono “una luce nel buio”. E di fatto fu un punto di svolta: da allora le iscrizioni all’AIDO crebbero vertiginosamente e si aprì un nuovo capitolo nella cultura della solidarietà sanitaria italiana.

Ora, per chi non l’avesse ancora visto, è possibile riscoprire questa straordinaria storia nel documentario “Effetto Nicholas”, disponibile in streaming su RAIPlay.

Il film ripercorre la vicenda di Nicholas e racconta, attraverso testimonianze toccanti, quanto profonda sia stata l’eredità lasciata da quel gesto d’amore. Ma non solo: il documentario raccoglie anche altre storie di generosità e rinascita, mostrando il volto umano della donazione, fatto di famiglie che, nel dolore, scelgono di dare speranza ad altri.

Un’opera che invita a riflettere, a scegliere consapevolmente, e a credere in una cultura della vita che, anche nella tragedia, può germogliare e restituire futuro.