Durante la cerimonia di apertura dei centri giovanili in diverse regioni della Federazione, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la vittoria della Russia nell’operazione militare speciale in Ucraina è destinata a sopraggiungere. “Tutta la Russia è orgogliosa dei partecipanti all’operazione militare speciale”, ha aggiunto lo Zar, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.

Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha sottolineato come Mosca non intenda cedere alle pressioni internazionali. “È impossibile spingere la Russia ai colloqui sull’Ucraina con nuove sanzioni: più gravi saranno le misure, più seria sarà la risposta di Mosca”, ha affermato. Peskov ha inoltre precisato che “la Russia può essere spinta al tavolo delle trattative solo con la logica e le argomentazioni”, ribadendo che l’inasprimento delle sanzioni, in particolare quelle riguardanti il settore petrolifero, rappresenta “un’arma a doppio taglio” che produrrà un contraccolpo altrettanto pesante.

Le dichiarazioni arrivano in un momento di crescente tensione internazionale, con l’Occidente che valuta l’introduzione di ulteriori misure restrittive contro Mosca.