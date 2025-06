Tragedia a Castilenti: 28enne di Elice muore in uno scontro frontale tra moto e auto

Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi, domenica 29 giugno, intorno alle 14:30 nei pressi di Villa San Romualdo, nel territorio comunale di Castilenti, in provincia di Teramo. A perdere la vita è stato un giovane motociclista di 28 anni, residente a Elice, in provincia di Pescara. Le sue iniziali sono R.I.A.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida di una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Jaguar F-Pace che percorreva la stessa strada comunale. L’impatto è stato particolarmente violento e per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

A bordo dell’auto coinvolta viaggiava una coppia di turisti finlandesi di mezza età. Solo l’uomo alla guida ha riportato lievi contusioni, mentre la passeggera è rimasta illesa e non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso e da un’ambulanza. Tuttavia, nonostante la rapidità dell’intervento, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane motociclista.

A supporto delle operazioni di soccorso è giunta anche una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e ha collaborato con il personale sanitario.

Presenti anche i carabinieri di Giulianova e della stazione locale di Castilenti, incaricati di effettuare i rilievi del caso e di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La strada comunale è stata chiusa al traffico per tutta la durata degli interventi e dei rilievi tecnici.

Un’altra domenica di sangue sulle strade abruzzesi, che si chiude con il bilancio tragico di una giovane vita spezzata troppo presto.