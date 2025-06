Libera Vibo Valentia saluta il colonnello Luca Toti, nuovo incarico al Ministero della Difesa

Dopo due anni e dieci mesi di intenso impegno sul territorio calabrese, il colonnello Luca Toti lascia la Calabria per assumere un prestigioso incarico presso il Ministero della Difesa.

A rendere omaggio al suo lavoro è il coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia, che sottolinea come in questo periodo il colonnello abbia dimostrato attenzione, cura e ascolto verso ogni singola storia, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la comunità.

«Ringraziamo il colonnello Toti per aver mostrato il volto di uno Stato che non abbandona, ma accompagna e sostiene – affermano da Libera – Salutiamo l’uomo sotto la divisa, augurandogli una prestigiosa carriera. Siamo certi che questo pezzo di Calabria gli rimarrà sempre nel cuore».

Un saluto e un augurio di buon vento al colonnello che lascia un segno importante nel territorio calabrese.