Roberto Giacobbo torna in onda con “Freedom”: «Un viaggio tra emozioni, storie e condivisione»

Riparte il viaggio di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo, che da questa sera torna su Rete 4 con una nuova stagione ricca di storie, misteri e testimonianze. A darne l’annuncio è lo stesso Giacobbo attraverso i suoi canali social, con un messaggio carico di entusiasmo e coinvolgimento.

«Siamo pronti!», scrive il conduttore, sottolineando come ogni ritorno in onda rappresenti una grande emozione. «Il conto alla rovescia è finito e stasera torneremo in onda su Rete 4 con tante nuove puntate. Devo ammettere che è sempre una grande emozione condividere con voi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme alla squadra di Freedom negli scorsi mesi».

Tra i punti di forza della nuova stagione, c’è la volontà di dare voce anche al pubblico. Le puntate, infatti, sono arricchite da spunti e proposte arrivate direttamente dagli spettatori, che Giacobbo considera parte integrante del progetto. «Siamo dell’opinione che la divulgazione non debba essere solo unidirezionale ma che possa diventare un vero e proprio scambio».

Il focus del programma resta lo stesso: unire conoscenza, emozioni e bellezza in un racconto che attraversa luoghi suggestivi e storie affascinanti, con la capacità di parlare al cuore delle persone. «In un mondo che corre veloce – osserva il giornalista – è importante recuperare la sfera intima della famiglia, degli affetti, degli amici. A volte le storie più belle sono custodite proprio nelle esperienze e nei ricordi».

Con questo spirito prende il via la nuova avventura di Freedom, che anche durante l’estate continuerà a offrire un momento di serenità e riflessione per il pubblico di Rete 4. «In queste serate estive – conclude Giacobbo – concediamoci un momento per vivere nuove emozioni e per aprirci allo stupore. Il viaggio sta per cominciare. Benvenuti a Freedom. Benvenuti oltre il confine!»