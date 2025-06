Perugia. “Venerdiretta” chiude la stagione: ultima puntata stasera su Primantenna

In diretta dagli studi di San Sito a Perugia, questa sera, venerdì 27 giugno, alle ore 21.00 andrà in onda su Primantenna l’ultima puntata stagionale di Venerdiretta, il programma che ha accompagnato gli spettatori per tutta la stagione con intrattenimento, attualità e ospiti speciali.

A salutare il pubblico saranno, come sempre, i volti noti del format: Luca Giommini, Alessio Sacco e Giulio Curti, che daranno appuntamento a settembre per una nuova edizione ricca di novità.

Con questa puntata si conclude il ciclo di dirette del venerdì sera, diventate ormai un appuntamento fisso per tanti affezionati telespettatori. La redazione ringrazia il pubblico per il calore e la partecipazione dimostrati nel corso della stagione, invitando tutti a non mancare a questo ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

L’appuntamento è dunque per questa sera alle 21.00 su Primantenna: per salutarsi, sorridere ancora una volta insieme e dare il via al conto alla rovescia verso una nuova stagione ancora più coinvolgente.