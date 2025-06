Active News, quattro anni tra cultura, comunità e positività nel sud est Milano

È tempo di bilanci per Active News, la testata giornalistica locale no‑profit nata per valorizzare il tessuto culturale e sociale del Sud‑Est Milano. Fondata nel giugno 2021 dall’associazione Assieme APS, registrata presso il Tribunale di Milano con autorizzazione n. 204 del 12 novembre 2021, la testata ha chiuso il suo quarto anno di attività con un bilancio ricco di iniziative, reportage e intenti solidali.

Una missione chiara: notizie costruttive, non cronaca nera

Fin dagli esordi, Active News ha scelto una linea editoriale in controtendenza rispetto alla cronaca tradizionale: abbracciare una visione positiva del territorio, puntare su cultura, eventi, enogastronomia e storie di comunità, evitando la cronaca nera e politica. L’obiettivo dichiarato è raccontare quello che funziona, promuovere l’inclusione sociale e dare voce a chi quotidianamente opera per il bene comune sul territorio.

Il direttore responsabile, Maurizio Zanoni, la condirettrice Valeria Giacomello e il team di collaboratori – costituito prevalentemente da volontari – hanno curato rubriche dedicate alla filosofia, ai libri, alle arti e alla scoperta di talenti locali, mettendo spesso al centro personalità emergenti del Sud‑Est milanese. Contaminazioni tra giornalismo culturale, approfondimenti e segnalazioni di iniziative no‑profit hanno contraddistinto la testata fin dal primo numero.

Cultura in primo piano: interviste e collaborazione con le scuole

Durante il quadriennio sono state realizzate decine di interviste: moderatori di gruppi Facebook dedicati al territorio, artisti, scrittori emergenti, personaggi legati alla saggistica filosofica. Tra i più apprezzati, i progetti legati all’educazione civica nelle scuole – come letture, incontri e workshop – a Peschiera Borromeo e comuni limitrofi, che hanno visto studenti protagonisti in rubriche speciali sul blog.

Enogastronomia e territorio al centro

Dalle sagre popolari – come quelle della polenta a Muggiò o del pesce a Sant’Angelo Lodigiano – ai mercatini, dai festival letterari intimisti alle degustazioni, Active News ha stabilito un’intensa collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni locali. Ogni iniziativa è raccontata con un taglio narrativo e partecipativo, offrendo ai lettori – locali e non – un’esperienza assai più coinvolgente rispetto al semplice comunicato stampa.

Un’associazione dietro la testata: Assieme APS

Dietro Active News c’è Assieme APS, uno strumento organizzativo che non persegue profitto, ma ha l’obiettivo di stimolare “una comunicazione positiva e costruttiva” sul territorio.

Il bilancio dei quattro anni è reso possibile grazie all’impegno di decine di volontari – che vanno dai giovani studenti agli adulti del territorio – e a un direttore che ha curato la coerenza del progetto, garantendo al contempo la registrazione ufficiale come testata giornalistica e il rispetto delle norme in vigore.

Numeri della redazione

Nel quadriennio 2021‑2025 Active News ha pubblicato oltre 2500 articoli, spalmati in categorie come “Cultura”, “Eventi”, “Edizioni Locali” (con focus su Peschiera Borromeo, Mediglia, Paullo, Sant’Angelo Lodigiano) e rubriche periodiche su libri e filosofia. Tra i temi più ricorrenti: inclusione, dialogo generazionale, promozione delle arti e del territorio.

Un bilancio “positivo” nel nome

Quattro anni dopo il lancio, la missione di Active News resta centrata su una narrazione che valorizza: «solo notizie positive», come recita la testata. In un’epoca in cui l’informazione è spesso dominata da tensioni, tragedie e polemiche, la sfida è raccontare l’agire concreto della comunità, delle associazioni, delle scuole e delle imprese sociali.

In conclusione, i primi quattro anni di Active News sono stati all’insegna di un’informazione attiva e partecipata: costruita con e per la comunità, lontano dall’insensazionalismo, nel segno della speranza e delle connessioni locali.