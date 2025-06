Vibo Valentia. La pasticceria diventa arte: Alessandro Russo presenta il suo primo libro

Venerdì 4 luglio, alle ore 18:30, presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, si terrà la presentazione ufficiale del primo libro di pasticceria firmato da Alessandro Russo: “Da Principiante a Maestro – Le 10 Ricette che Ti Trasformano”. L’evento, a ingresso libero, promette un’esperienza che va oltre le parole stampate, con degustazioni, incontri e un regalo esclusivo per ogni partecipante.

Il volume, edito da Libritalia, non è una semplice raccolta di ricette, ma un vero e proprio percorso formativo, pensato per chi desidera avvicinarsi alla pasticceria con uno sguardo nuovo e professionale. Russo lo definisce “un progetto nato per condividere tecnica, passione e visione”, volto a fornire strumenti concreti per sviluppare una mentalità da maestro pasticcere, anche partendo dalle basi.

Durante la serata, i presenti avranno l’occasione di assaggiare un dolce ispirato al libro, simbolo di quella trasformazione che l’autore intende proporre: dall’approccio casalingo a una concezione più consapevole e creativa della pasticceria.

“Non è un libro su di me, ma su un percorso – spiega Russo –. Ho voluto raccontare un metodo che aiuti a pensare e lavorare come un vero professionista, attraverso dieci ricette scelte non solo per la bontà, ma per il loro potenziale educativo”.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del dolce, della tecnica e dell’arte pasticcera, ma anche per chi è in cerca di ispirazione e nuovi punti di partenza. L’incontro si concluderà con un momento conviviale e la consegna di un omaggio a tutti i partecipanti.