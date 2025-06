Padre Enzo Fortunato torna su Rai3 con “In Cammino”: al via l’edizione 2025 da Assisi, nel segno del Cantico delle Creature

Ritorna su Rai3 l’appuntamento con In Cammino, il programma ideato e condotto da padre Enzo Fortunato che racconta l’Italia attraverso luoghi, persone e spiritualità. La nuova edizione partirà lunedì 7 luglio, in onda alle 15.10, con una puntata che prende le mosse dal cuore spirituale del Paese: Assisi.

Protagonista dell’episodio inaugurale sarà San Francesco, nel ricordo dell’800° anniversario della stesura del Cantico delle Creature, una delle opere più antiche della letteratura italiana, oggi più che mai attuale per il suo messaggio ecologico e universale.

Ad accompagnare padre Fortunato in questo primo viaggio, ci saranno i frati del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi. Un ruolo centrale sarà affidato a fra Marco Moroni, custode del Convento, a fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione, e a fra Carlo Bottero, direttore della Biblioteca del Sacro Convento, che illustrerà i contenuti della mostra Laudato Sie, dedicata al rapporto tra spiritualità francescana e cura del Creato.

Realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, BF – Best Fields, Best Food e Le Stagioni d’Italia, la puntata intreccia spiritualità, cultura e riflessione ecologica, nel solco del messaggio francescano.

In Cammino si conferma così un format capace di coniugare racconto televisivo e profondità, portando il pubblico in un viaggio non solo geografico, ma anche interiore.