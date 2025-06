Reggio Calabria. Michele Petullà vince il Premio Nosside-Bergamotto: “Un onore e un privilegio”

È andato al poeta Michele Petullà il riconoscimento speciale “Nosside – Bergamotto di Reggio Calabria” nell’ambito dell’ultima edizione del Premio Mondiale di Poesia Nosside, uno dei più prestigiosi concorsi poetici a livello internazionale. A darne notizia è lo stesso autore, che ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente del Premio, il professor Pasquale Amato, definendolo “instancabile ed attivo”, per la sorpresa e il dono ricevuto: l’Antologia del Nosside, volume che raccoglie i testi premiati, curato con grande attenzione e passione in ogni dettaglio, dall’impaginazione alla rilegatura.

“Risultare vincitore di un Premio Nosside è un onore e un privilegio”, ha scritto Petullà, sottolineando il valore del concorso che ha ormai raggiunto la quarantesima edizione. Il Premio, come evidenziato anche nella motivazione ufficiale, si distingue nel panorama internazionale per il suo spirito universale e inclusivo: ha dato voce a poeti di 108 Paesi, con liriche scritte in 160 lingue e idiomi locali, rappresentando un vero e proprio viaggio ideale attraverso le culture del mondo.

Il riconoscimento a Michele Petullà nella sezione dedicata al Bergamotto di Reggio Calabria conferma l’intento del Premio di valorizzare non solo la poesia come espressione culturale globale, ma anche le radici e le eccellenze del territorio calabrese. Un’edizione, quella appena conclusa, che ha visto ancora una volta il Nosside proporsi come ponte poetico tra popoli e lingue, da Cuba a Londra, da Atene alla Calabria.

L’evento, patrocinato da enti culturali internazionali e locali, si conferma così tra le più longeve e significative manifestazioni letterarie a livello globale, e il nome di Petullà entra ora nella lista dei poeti che, con i loro versi, contribuiscono a costruire un dialogo interculturale attraverso la parola poetica.