Iscrizioni aperte al Premio Perugia 2025 “Alberto Alberti per il Jazz”: audizioni live nello storico Stix Music Club

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Premio Perugia 2025 “Alberto Alberti per il Jazz”, concorso nazionale riservato a musicisti jazz italiani e stranieri. Organizzato dallo Stix Music Club di Perugia, in collaborazione con A.MA Records e il web magazine Doppio Jazz, il concorso mira a valorizzare i nuovi talenti e a promuovere la cultura jazzistica, nazionale e internazionale.

Scadenza iscrizioni il 15 ottobre

I candidati interessati hanno tempo fino al 15 ottobre 2025 per inviare la propria domanda di partecipazione, allegando il materiale audio-video richiesto. L’iscrizione, con un costo di segreteria di 50 euro, è aperta a solisti, gruppi e ensemble (fino a un massimo di 12 elementi) senza limiti di età o nazionalità. È però richiesto che i partecipanti siano maggiorenni, a meno che non facciano parte di un gruppo rappresentato da un adulto responsabile.

Le audizioni dal vivo a Perugia

Una volta superata la prima selezione – basata sulla valutazione del materiale inviato – i concorrenti accederanno alle audizioni dal vivo che si svolgeranno nel cuore del quartiere Madonna Alta di Perugia, allo Stix Music Club, in Strada San Pietrino 1/B. Il calendario preciso delle prove verrà comunicato agli interessati in tempo utile. La finale con pubblico e la premiazione si terranno sempre presso lo stesso locale, in una serata dedicata ai migliori talenti jazz selezionati dalla giuria.

Premio: contratto discografico con A.MA Records

Il vincitore del concorso riceverà un contratto discografico con la prestigiosa etichetta indipendente A.MA Records di Antonio Martino, che prevede la registrazione, produzione, distribuzione e promozione di un album. Le registrazioni avverranno presso lo Stix Studio di Perugia, con tempi e modalità concordate con l’organizzazione. Inoltre, anche i secondi e terzi classificati riceveranno un riconoscimento ufficiale, mentre a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.

Niente registrazioni amatoriali: spazio alla qualità

Un requisito fondamentale per accedere alla prima selezione è l’invio di tre esecuzioni audio/video in alta qualità. Non sono ammessi materiali amatoriali o realizzati con smartphone. Per i musicisti sprovvisti di registrazioni adeguate, lo Stix Studio offre la possibilità di produrre una demo professionale a condizioni promozionali.

Giuria di esperti e visibilità digitale

La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti, giornalisti, musicologi e discografici di comprovata esperienza. Tutte le fasi del concorso – dalle audizioni ai concerti – potranno essere documentate e trasmesse in streaming, garantendo così una visibilità nazionale e internazionale ai partecipanti.

Come iscriversi

Il modulo d’iscrizione è disponibile online sui siti www.stix.it e www.doppiojazz.it. I documenti richiesti vanno inviati via e-mail agli indirizzi [email protected], [email protected] o [email protected], oppure tramite raccomandata alla sede dello Stix Music Club.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare i numeri 075.5052415 / 393.2057568 / 349.6668062 negli orari d’ufficio.

Con il Premio Perugia “Alberto Alberti per il Jazz” si rinnova un appuntamento di prestigio per il panorama jazz italiano, che coniuga qualità artistica, visibilità e concrete opportunità professionali.