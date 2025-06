Whoopi Goldberg nel cast di “Un posto al sole”: l’attrice premio Oscar nella soap Rai per il trentennale

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole. L’annuncio, destinato a far parlare appassionati e curiosi, è arrivato oggi da Napoli nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026. L’attrice statunitense, una delle pochissime ad aver conquistato tutti i maggiori riconoscimenti dell’intrattenimento americano (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, ovvero l’ambito status EGOT), sarà tra i protagonisti della soap opera di Rai 3 nel 2026, anno in cui la storica produzione compirà trent’anni.

Il debutto della star americana avverrà in qualità di recurring character, ovvero personaggio ricorrente, in alcuni episodi speciali previsti per il trentennale della serie. «Stiamo scrivendo la linea narrativa di Whoopi Goldberg – hanno anticipato i vertici Rai – sarà una linea molto singolare: con elementi di mistero e un intreccio sentimentale con uno dei protagonisti storici del programma».

Goldberg è giunta per la prima volta a Napoli proprio per l’occasione, ricevendo un’accoglienza calorosa. Il suo coinvolgimento rappresenta un vero colpo di scena per la produzione e segna un evento mai visto prima nella storia della soap più longeva d’Italia.

Chi è Whoopi Goldberg

Nata a New York nel 1955, Caryn Elaine Johnson – questo il suo vero nome – è una figura iconica dello spettacolo mondiale. Dopo un difficile passato, tra povertà e problemi con la droga, Goldberg ha raggiunto la fama con Il colore viola (1985) di Steven Spielberg, ruolo che le valse un Golden Globe e una nomination all’Oscar. Nel 1990 conquista l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Ghost – Fantasma, diventando la prima donna afroamericana in 50 anni a ottenere tale riconoscimento.

Celebre anche per i film Sister Act e Sister Act 2, Whoopi Goldberg ha fatto la storia della televisione conducendo gli Oscar – prima donna e prima afroamericana – e partecipando a progetti teatrali e televisivi di successo. È anche nota per le sue posizioni politiche progressiste e per non aver mai nascosto il proprio pensiero, nemmeno nelle controversie.

Una vita fuori dagli schemi

L’attrice ha raccontato spesso con ironia la propria vita fuori dal comune: tre matrimoni falliti, relazioni importanti ma mai davvero “di cuore”, come ha ammesso lei stessa. Ha anche condiviso aneddoti curiosi, come il malinteso con la polizia americana per un pacco di vestiti della madre che conteneva, a sua insaputa, marijuana. Dopo la morte della madre, le ha dedicato il libro Frammenti di memoria e le ha sparso le ceneri a Disneyland: «Voleva andarci, non ci siamo riuscite in tempo. Così ho deciso di portarla io. Anche se non credo fosse legale», ha raccontato.

L’amore per l’Italia e la Sardegna

Whoopi Goldberg ha un rapporto speciale con l’Italia, e in particolare con la Sardegna, dove nel 2020 ha acquistato una casa a Stintino, nel nord dell’isola. «In Sardegna si vive meglio – ha detto – perché le persone non hanno mille stronzate per la testa. In America siamo stressati, arrabbiati. Lì no».

In un’intervista a Geppi Cucciari, ha anche elogiato la bellezza e la serenità della vita isolana, confessando che ci trascorre lunghi periodi dell’anno. «Amo l’Italia e la Sardegna. Mi hanno insegnato a rallentare», ha dichiarato.

Un trentennale in grande stile

L’arrivo di Goldberg in Un posto al sole segna una svolta internazionale per la soap made in Naples, che dal 1996 racconta la vita, gli amori e le sfide quotidiane di un gruppo di personaggi ambientati a Palazzo Palladini. Una scelta che premia la popolarità del programma, ma anche la sua capacità di rinnovarsi e sorprendere.

Con la partecipazione straordinaria di una star di calibro mondiale come Whoopi Goldberg, Rai 3 si prepara dunque a celebrare nel 2026 il trentesimo compleanno della sua storica produzione con un evento destinato a rimanere negli annali della televisione italiana.