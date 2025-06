Quali agevolazioni fiscali posso sfruttare per la ristrutturazione?

Quando si decide di rinnovare un immobile, una delle prime domande che ci si pone è: quali agevolazioni fiscali posso sfruttare per la ristrutturazione? In Italia, esistono diverse detrazioni e incentivi statali che permettono di abbattere in modo significativo i costi dei lavori edili, rendendo più accessibile la riqualificazione della propria abitazione.

Vediamo insieme le principali agevolazioni fiscali per la ristrutturazione, chi può beneficiarne e come accedervi.

Bonus Ristrutturazioni 50%

Una delle agevolazioni fiscali più conosciute per la ristrutturazione è il Bonus Ristrutturazioni. Consente una detrazione del 50% sulle spese sostenute fino a 96.000 euro per unità immobiliare, suddivisa in 10 rate annuali.

Gli interventi ammessi includono:

Manutenzione straordinaria

Restauro e risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia vera e propria

È fondamentale che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante e che l’immobile sia residenziale.

Ecobonus 50-65%

Se i lavori hanno l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, puoi sfruttare l’Ecobonus, che prevede detrazioni dal 50% al 65% su spese per:

Sostituzione infissi

Installazione di pannelli solari

Coibentazioni

Sostituzione caldaie e climatizzatori

Anche in questo caso, la detrazione è ripartita in 10 anni e l’immobile può essere sia residenziale che commerciale.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Tra le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione c’è anche il Bonus Mobili, che prevede una detrazione del 50% fino a 5.000 euro per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici (classe A o superiore), purché legati a una ristrutturazione in corso.

Sismabonus

Chi vive in zone sismiche può accedere al Sismabonus, una detrazione che va dal 50% all’85% a seconda dell’efficacia dell’intervento. È valido per lavori strutturali che migliorano la sicurezza sismica degli edifici.

Superbonus 70% (2025)

Il Superbonus, dopo le modifiche normative, è attualmente attivo con una percentuale del 70% (valida per il 2025) e riguarda lavori importanti di efficientamento energetico o riduzione del rischio sismico su condomìni e case unifamiliari, con vincoli più stringenti rispetto al passato.

Come accedere alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione

Per sfruttare al meglio le detrazioni fiscali:

Conserva tutti i documenti di spesa

Paga con bonifico parlante

Verifica i requisiti tramite un tecnico abilitato

Presenta eventuale CILA o SCIA, se necessarie

Affidati a professionisti per la gestione delle pratiche

