Chicco Costini (Movimento Indipendenza): “Il massacro di Gaza è ignorato dal mondo. La realtà è che sopravvive solo chi sa difendersi”

Chicco Costini, esponente del Movimento Indipendenza, interviene con toni durissimi sulla situazione mediorientale e sull’indifferenza della comunità internazionale di fronte alla crisi palestinese. In un commento pubblico, Costini ha definito “archiviata” la recente guerra dei dodici giorni tra Israele e Iran, sottolineando come anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pur restio, abbia dovuto prendere atto della fine del conflitto.

Costini allarga poi lo sguardo sullo scenario globale, lanciando un’allusione al conflitto in Ucraina: “L’impressione è che presto, molto presto, Trump spiegherà al comico ucraino che o accetta le condizioni di Putin, e chiude anche quel conflitto, o lasceranno ai russi l’intero paese”.

Ma è sulla situazione nella Striscia di Gaza che il suo intervento si fa più feroce: “Rimane il massacro di Gaza, indecente, indegno, dimostrazione della sete di sangue degli israeliani. Ma di questo genocidio non frega niente a nessuno: né agli USA, né agli europei, né agli arabi”.

Secondo Costini, il popolo palestinese è destinato a scomparire nel silenzio generale: “Non hanno risorse, non servono in termini geopolitici, nessuno ha voglia neanche di sprecare una sola parola”.

“Fa schifo, ma è la realtà in cui viviamo”, conclude. E lancia un monito: “Se non vogliamo in futuro fare la loro fine, impariamo a difenderci, perché quando arriva l’ora, l’unica legge che esiste è quella della forza”.