Israele, aeroporti di Ben Gurion e Haifa tornano alla piena operatività

Dopo la decisione del Comando del Fronte Interno di revocare le restrizioni imposte nei giorni scorsi, l’Autorità Aeroportuale israeliana ha annunciato il ritorno alla piena operatività degli aeroporti di Ben Gurion e Haifa.

Sono state eliminate tutte le limitazioni precedentemente imposte sul numero di voli in arrivo e in partenza, così come quelle relative al numero di passeggeri per ciascun volo. Accesso libero anche agli scali per passeggeri e accompagnatori, senza più restrizioni legate alla sicurezza.

Da questa mattina, anche i negozi duty-free negli aeroporti hanno ripreso le attività, operando nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive di sicurezza.

L’Autorità Aeroportuale, in coordinamento con l’aeroporto Ben Gurion, è in costante contatto con le compagnie aeree israeliane e internazionali per aggiornare il piano voli e accelerare il completo ripristino delle operazioni.

Ai passeggeri viene raccomandato di monitorare le comunicazioni ufficiali delle compagnie aeree per ricevere informazioni puntuali sulla programmazione dei voli.

Restano regolarmente operativi anche i valichi di frontiera con Giordania ed Egitto.