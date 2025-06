Perugia. «Non mi sarei mai aspettata tanta bellezza»: Tiziana Basciani racconta la rinascita dell’associazione a Perugia dopo il lockdown

Riceviamo e pubblichiamo questa nota della Maestra Tiziana Basciani, Centro Danza Fedon Joannou di Perugia.

“Non mi sarei mai aspettata tutta questa bellezza.

L’amore che avvolge la nostra associazione è qualcosa che ogni volta mi sorprende e mi commuove. Dopo il lockdown, e dopo tutte le difficoltà che il Morlacchi ha imposto a noi associazioni, ho avuto paura. Paura di non farcela, di non riuscire a sostenere tutte le spese, di non riuscire a tenere accesa quella fiamma.

E invece voi siete tornati.

Siete tornati con l’entusiasmo di chi vuole esserci, con l’energia di chi crede ancora nella magia di quello che facciamo insieme. Sapere che anche quest’anno mi chiedete ancora con gioia i biglietti per festeggiare la fine di questo anno accademico mi ha risvegliato l’anima. Mi ha ricordato perché tutto questo esiste.

E no, non sarà certo un piccolo teatro a fermare la vostra carica.

Per questo, con il cuore, vi dico che chi non è riuscito a trovare un posto per la serata del saggio è invitato gratuitamente alla prova generale della mattina: il 23 giugno alle ore 9.00.

Sarà una vera prova generale, con possibili interruzioni, perché la priorità sarà dare agli allievi gli ultimi strumenti per arrivare pronti e sicuri per la sera. I ragazzi non spingeranno al massimo, ma vi prometto che ci impegneremo per renderla il più scorrevole possibile.

Per motivi di sicurezza potremo accogliere solo i posti in platea, circa 150 persone. Quindi vi chiediamo di inoltrare tramite whatsapp il nominativo di chi entrerà, sia per gestire i posti, sia per evitare che persone esterne entrino a nostra insaputa.

All’ingresso troverete una scatola con scritto “Offerta”, per chi vorrà – in totale libertà – lasciare un gesto simbolico a sostegno della prova generale. A differenza di una prova a porte chiuse, infatti, richiede un minimo di gestione del pubblico e il supporto di altri aiutanti dietro le quinte.

Ma sentitevi assolutamente liberi.

La vostra presenza sarà già un dono immenso.

Con gratitudine e gioia,

Tiziana Basciani“