I vantaggi di utilizzare le stufe a pellet – canalizzabili e idro piuttosto che le stufe a legna

Stufe a pellet o a legna per il riscaldamento di casa? Probabilmente è una delle prime domande che ti sei fatto quando hai deciso di puntare su un sistema di riscaldamento sostenibile, efficiente ed economico per la tua abitazione. In effetti, scegliere tra le stufe alimentate a pellet e quelle alimentate a legna non è così semplice, soprattutto per i non addetti ai lavori.

Ma ci sono alcuni vantaggi che ti possono far propendere per le stufe pellet canalizzabili piuttosto che per quelle a legna: conoscere questi aspetti è importante per scegliere meglio. Anche perché i modelli di stufe pellet – canalizzabili e legna disponibili sul mercato sono davvero molti: e su Balkan Energy Italia puoi sicuramente trovare quello con le caratteristiche adatte a riscaldare la tua abitazione.

Tornando ai vantaggi che presentano le stufe a pellet rispetto a quelle a legna, sono sicuramente rilevanti:

il fatto di essere un sistema di riscaldamento pulito e rinnovabile;

il fatto di permetterti di risparmiare sulla bolletta energetica e, allo stesso tempo, di limitare le emissioni nocive nell’ambiente;

il fatto per cui questa tipologia di stufe è molto semplice da utilizzare e le sue caratteristiche la rendono particolarmente versatile.

Un sistema di riscaldamento pulito e rinnovabile per la tua casa

Per quel che riguarda la pulizia, le stufe a pellet sono decisamente in vantaggio rispetto a quelle a legna: infatti la produzione di cenere è molto ridotta e lo stesso si verifica per il fumo. Questo dipende dalla struttura delle stufe a pellet, per cui il combustibile, il pellet, è contenuto in appositi sacchetti e viene rovesciato non dentro il braciere, come avviene nelle stufe a legna, ma all’interno di un serbatoio, da cui, grazie a una vite senza fine, ricade nel braciere.

Grazie a questo sistema di carico è molto difficile che si verifichino dispersioni di fumo, brace o cenere con le stufe a pellet: questo invece accade più spesso con i modelli alimentati a legna, proprio perché il combustibile va caricato direttamente nel braciere.

Le stufe a pellet, come quelle a legna, sono un esempio di riscaldamento rinnovabile: infatti entrambe utilizzano la legna. Nel caso dei modelli a stufe pellet – canalizzabili, si tratta degli scarti della lavorazione, che vengono pressati in piccoli cilindri: un sistema per ridurre al minimo gli sprechi e utilizzare anche le parti più piccole della legna per il riscaldamento.

Bollette più basse e minori emissioni nocive nell’ambiente

Nel confronto tra stufe a pellet e a legna, le prime segnano un altro punto anche per quel che riguarda il risparmio in bolletta. Il fatto di poter programmare in modo esatto i tempi di accensione e la temperatura, infatti, permette di mantenere una temperatura costante all'interno di casa, senza picchi di caldo eccessivi e senza che la casa stessa si raffreddi troppo.

Da notare anche che il prezzo del pellet è competitivo sia rispetto a quello dei combustibili più diffusi (come metano e GPL) si rispetto alla legna: la possibilità di regolare la stufa secondo le proprie necessità permette di diminuire i costi in bolletta, evitando di bruciare pellet in eccesso e mantenendo sempre elevato il livello di comfort all’interno di casa.

La scelta delle stufe a stufe pellet – canalizzabili rispetto a quelle a legna, proprio grazie alle caratteristiche viste prima, si rivela vincente anche per quel che riguarda il rispetto dell’ambiente. Infatti il combustibile, oltre che essere ricavato dagli scarti di lavorazione della legna che altrimenti dovrebbero essere smaltiti, è uno di quelli a più basso livello di emissioni nocive nell’aria. Scegliere le stufe a pellet vuol dire riscaldarsi in modo economico, sempre rispettando l’ambiente.

Versatilità e facilità di utilizzo al top

Se quello che cerchi sono stufe versatili e semplici da utilizzare, sicuramente quelle alimentate a pellet hanno una marcia in più rispetto alle rivali alimentate a legna. Infatti queste ultime vanno monitorate durante l'utilizzo, caricando la legna quando necessario, a pena che la fiamma si spenga. E regolare la temperatura, soprattutto all'inizio può non essere semplicissimo, dovendo imparare come gestire il tiraggio e la quantità di legna utilizzata.

Tutti questi problemi della legna vengono superati grazie alle stufa idro pellet: infatti l’accensione è automatica, come lo è la regolazione della temperatura. Basta rovesciare il sacco di pellet, accendere e impostare la temperatura: la stufa farà tutto il resto. Ovviamente devi ricordarti di caricare il pellet quando sta per finire: altrimenti la stufa si spegnerà.

Le stufe a pellet, grazie alle loro caratteristiche, hanno anche un livello di versatilità molto elevato. Infatti sul mercato puoi trovare stufe di diversa potenza, a seconda di quelle che sono le tue necessità di riscaldamento, modelli dotati di forno, per cucinare grazie al calore della stufa e anche modelli che possono essere collegati a un apposito sistema di tubazione per spingere l’aria calda anche in ambienti diversi rispetto a quello dove la stufa è installata.