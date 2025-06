Israele sotto pressione: una notte di difesa aerea costa 285 milioni di dollari, scorte intercettori a rischio esaurimento

La difesa aerea di Tel Aviv sta affrontando una crisi senza precedenti, tra costi enormi e scorte che rischiano di esaurirsi nel giro di pochi giorni. Secondo quanto riportato dalla stampa egiziana, una sola notte di difesa aerea costa a Israele circa 285 milioni di dollari, mentre un giorno intero di attività può arrivare a costare fino a 725 milioni di dollari. Il Wall Street Journal aggiunge che le scorte di intercettori a disposizione di Israele non supererebbero i 10-12 giorni di copertura, mettendo così a rischio la sicurezza nazionale a breve termine.

Cosa implica questa situazione per Israele? Quando le scorte di intercettori finiranno, lo Stato ebraico sarà costretto a fare scelte difficili su quali obiettivi proteggere prioritariamente, oppure dovrà fare affidamento su un intervento esterno. Tuttavia, lo sforzo di difesa israeliano non potrà sostenersi senza un significativo aiuto da parte degli Stati Uniti e dell’Occidente, i quali, allo stesso tempo, si trovano a dover supportare anche l’Ucraina nel conflitto con la Russia. Questa duplice pressione pone interrogativi strategici importanti: Washington e i Paesi occidentali riusciranno a sostenere entrambi i fronti o dovranno preferire uno a scapito dell’altro? E se ora la Cina invadesse Taiwan approfittando della tensione occidentale su due fronti caldissimi? Chi e come Usa e occidente sceglierebbero di difendere?

Dietro questo scenario si cela una guerra di logoramento orchestrata dall’Iran, che sta sfruttando tecnologia avanzata per mettere in difficoltà il sistema difensivo israeliano. Nonostante la fama dell’Iron Dome come sistema praticamente imbattibile, la realtà è più complessa: nessuna difesa aerea al mondo può intercettare tutti i “sciami” di missili e droni che si abbattono simultaneamente.

In particolare, i missili lanciati dall’Iran presentano caratteristiche tecnologiche sofisticate, come testate manovrabili e capacità ipersoniche, che rendono difficile la loro intercettazione. Inoltre, gli iraniani conducono anche operazioni di cyber warfare mirate a sabotare i sistemi di rilevamento e allarme israeliani, compromettendo ulteriormente la capacità di risposta e aumentando il rischio di danni ingenti.

La combinazione di costi altissimi, limiti tecnologici e pressioni geopolitiche mette Israele in una posizione delicata, obbligandolo a cercare nuovi equilibri nella sua strategia di difesa e negli alleati su cui contare in questa fase critica della sua storia. Israele, Ucraina, Taiwan? Chi difendere? Fermo restando che ormai Vladimir Putin non si fermerà più e punterà su Kiev per prendere tutta l’Ucraina.